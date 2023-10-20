На Тернопільщині трудяться 68 іноземців з 19 країн
За січень-вересень 2023 року в Тернопільському обласному центром зайнятості було видано, продовжено термін дії чи внесено зміни до 27 дозволів на застосування праці іноземних громадян та осіб без громадянства. Найбільше дозволів на працевлаштування в Україні отримали громадяни Туреччини, Вірменії, США та Польщі.
В області більшість іноземців працює в оптовій та роздрібній торгівлі (34%), переробній промисловості (29%), сільському господарстві (18%), у сферах інформацій і телекомунікацій та охорони здоров’я і надання соціальної допомоги (по 9%).
Загалом цьогоріч на Тернопільщині 51 роботодавець використовував працю 68 іноземців з 19 країн, зокрема, Польщі, Турецької Республіки, Німеччини, Таїланду, Вірменії, Бельгії, Чехії, Руанди, Данії, США, Швейцарії, Литви, Франції, Китаю, Болгарії, Білорусі, Італії, Нідерландів та Ізраїлю.
Більшість іноземців, які офіційно трудяться на теренах області, обіймають керівні посади та належать до категорії «іноземні наймані працівники».