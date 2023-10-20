На Тернопільщині трудяться 68 іноземців з 19 країн

В області більшість іноземців працює в оптовій та роздрібній торгівлі (34%), переробній промисловості (29%), сільському господарстві (18%), у сферах інформацій і телекомунікацій та охорони здоров’я і надання соціальної допомоги (по 9%).

Загалом цьогоріч на Тернопільщині 51 роботодавець використовував працю 68 іноземців з 19 країн, зокрема, Польщі, Турецької Республіки, Німеччини, Таїланду, Вірменії, Бельгії, Чехії, Руанди, Данії, США, Швейцарії, Литви, Франції, Китаю, Болгарії, Білорусі, Італії, Нідерландів та Ізраїлю.