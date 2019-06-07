«Над прірвою у рожі», або найсмачніші перли із ЗНО-2019

Написання висловлювань у ЗНО з української літератури часом схоже на збірник анекдотів, які не вигадаєш і навмисно. Посміємось?

П очаток зовнішнього незалежного оцінювання – це завжди велетенський віз переживань, інтуїтивного осяяння, молитв на кшталт: «Нехай буде ось цей варіант» і, звичайно ж, витягнутий із закутків пам’яті ворох потрібної інформації. Чи не зовсім потрібної.

Не дивно, що у висловлюваннях – відкритому тестовому завданні з української мови та літератури – часом Наталка Полтавка зустрічається з Енеєм, а вірш Шевченка «Садок вишневий коло хати» раптово перетворюється на «Хрущ під вишнею». Цьогоріч також не обійшлося без смачної колекції перлів, тож всідайтесь зручніше і готуйтесь реготати до сліз.

Авторську орфографію та пунктуацію збережено.

Перли із ЗНО-2019

♦ На своєму шляху я зустрічаю безліч спокус, такі як друзі та інтернет.

♦ У творі “Кайдашева сім’я” П. Куліша свекруха так і померла з поганими словами на плечах.

♦ Головний герой роману “Місто” із звичайним ім’ям Степан і шаленою жагою до слави…

♦ Підтримка близьких допомогла достигнути мети.

♦ Треба йти до своєї мрії поступово. Як більшість літературних письменників, які пишуть: твори, романи, прозу.

♦ Мені 17 років, і я не боюся їздити на машині по місту. Поліція не чекає, що є така нагла людина, як я.

♦ Якщо ти задався метою добитися мрію…

♦ Цьому стане приклад фільм Робінзона Крузера який не втратив мрію повернутися до дому.

♦ Можна згадати історію з твору Довженка “Три зозулі з поколоном”, де дівчина усе життя була закохана у заміжнього чоловіка.

♦ Мене надихає підтримка мого кота.

♦ Треба накласти максимум зусиль…

♦ На мою думку приходить приклад.

♦ Хочу охопити літературу в цілому, щоб сказати вам приклад.

♦ Якщо немає мрії, для чого тобі пити, їсти, чистити зуби?

♦ …вступити до університету вищої освіти.

♦ Полягатись на свої сили…

♦ Треба йти вперед, не дивлячись на задній план.

♦ Заздра існувала і завжди буде існувати.

♦ Почало все отримуватись.

♦ Не прагнеться до мрії.

♦ Вона завжди мріяла, та ще так, по-багатому.

♦ Якщо покопатися в моїй голові, то можна зустріти одну маленьку думку.

♦ У тебе є ти, і разом ви зможете досягти все.

♦ Але дійшовши до одинадцятого класу, я розклав усе по підвіконням і зрозумів…

♦ Не треба слухати оточуювальців.

Трохи гендерної тематики:

♦ Чоловік — причина зневіри, а жінка — жертва.

Страшна доля спіткала фразеологізм “опускати руки”, варіацій багато:

♦ Він не вішав руки.

♦ Вони не опускаючи руки, стояли на ногах.

♦ …не опускати плечі…

♦ Не опускати руки і ноги.

♦ Маргарита опустила руки, лягла під потяг, але з цього нічого доброго не вийшло.

Дісталося навіть українським письменникам та їхнім творам:

♦ Великий приклад є Леся Українка, яка попри хворобу, не припинила працю над коханою роботою.

♦ Леся Українка вірила в себе дивившись просто вікно на цвітущі дерева.

♦ Поетеса не могла передвигати пальчики і щоб не плакать сміялась.

♦ На шляху Ліни Костенко вічна перешкода — туберкульоз кісток.

♦ Шевченко у творі “Слово про похід Ігорів” писав про героїзм 300 спартанців.

♦ Герой твору “Місто” Микола Хвильовий…

♦ Степан Радченко побував на літературній вечері і захотів написати вірш.

♦ Поряд з Марусею Чурай був Іван Сірко, який по-справжньому її кохав.

♦ Прикладом з художньої літератури є “Маленький принц”, автор якого Том Сойєр.

♦ “Над прірвою у рожі” Селенджа…

Відомим людям теж непереливки:

♦ Не багато думаючи Арнольд Шварцнегер втік з армії і виграв змагання, але військова міліція його заарештувала.

♦ Барак Обама провів половину свого життя в хатинці-мазанці без вікон або дверей.

♦ Прикладом з життя є Ринат Ахметов — мільярдер України. Він починав з періжків.

Ще не нареготались? А згадаймо минулорічні польоти фантазії, щоб закріпити результат =)

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Перли із ЗНО-2018

• Прикладом може слугувати поема Т.Шевченка «Катерина», яка завагітніла без підтримки батьків.

• Продавець побіг за Майком, а Майк забіг в тупік і зрозумів, що влип по самі помідори.

• Яскравим прикладом з літератури є Колобок – головний герой однойменної казки, який втік від діда, баби та інших мешканців лісу, бо повірив у власні сили, і через це його з‘їла лиcá.

• Якби дід розраховував на власні сили, не вирвав би ріпку, а так йому вся родина помагала.

• У вірші І.Нечуя-Левицького «Енеїда», незважаючи на антагоніста Юнону, Еней добився до свого.

• Коханки допомагали Степану Радченку розпізнати його велике призначення.

• Після скасування кріпацтва Шевченко воював на Кавказі, про що написав у поемі «Кавказ», яку присвятив своєму другові Прометею.

• Щоб бути успішною людиною, я не тільки вчуся на власних помилках, а ще й постійно повторюю вивчене.

• На мою думку, головне – це віра в себе: от сиджу я на ЗНО, нічого не знаю, – і де ті друзі? Але навіщо мені їхня підтримка, якщо вони знають не більше, ніж я.

• Найкращими аргументами до ції тези є приклади, і перший з них – я.

Оля Лаба доповнює «перлами» з перевірки власного висловлення у Львові:

• Катерина кинула дитину під поїзд, що їхав на Москву, а сама втопитилася в криниці.

• Мартин Боруля хотів отримати землю від свого нащадка.

• Коли Шевченко був на засланні, до нього писали Іван Франко та Леся Українка, підтримували його.

• «Хіба ревуть воли, як вітер стогне?»

• Степан Радченко – прибулець зі села.

• Степан Радченко не зміг покорити столицю Київ, але я вірю, що він залишиться у наших серцях.

• Головний герой Чіпка, втративши віру в добро і в самого себе, заручився підтримкою розбійників та віднайшов себе у злочинстві.

• Мати хоче видати заміж дочку Наталку Полтавку не з власної волі.

• Боротьбу з фашистами під час ІІ Світової війни пропагував Т.Шевченко у «Гайдамаках».

• Сама віра людей в когось мотивує людину до великих вчинків та не дає їй думати, що вона нездара.

• Матуся Чурай щиро кохала Петра, але той залишив іі наодинці з хворою мамою.

• Прикладом з твору є Маруся з однойменної повісті «Маруся Чурай», коли її підтримувало усе село.

• Прикладом з твору є герой повісті «Мартин Боруля», цей герой доказував своїй сім`ї, що українська мова-це не пусті слова, а наша любима квітуча країна зі своєю пестливою мовою.

• Прикладом з літератури є вірш Івана Франка «Мойсей», завдяки допомозі друзів він довів людей до найкращого життя.

Ольга Несенюк доповнює із цьогорічного:

• Єврейці зневірилися у своєму пророці, а потім він і сам це зробив.

• Кожна людина ділиться на два типи людей.

• Цей висновок розгортає моє уявлення.

• Промочила очі цілющою водою.

• Яков Дебельман (замість Яків де Бальмен).

• Вірш “Хрущ під вишнею”.

• Добився сам – добий і другого.

І на десерт:

«Виконуючи завдання треба розраховувати тільки на себе, тому що не завжди поряд будуть люди які можуть допомогти. Але не завжди поряд будуть друзі і знайомі які з радістью тобі допоможуть. Ось здаючи ЗНО тобі ніхто не допоможе ти повинен сам сидіти і думати як тобі висидіти 4 години! А особливо коли тобі нафіг не потрібно це ЗНО і ти написав все за 15 хв. тобі потрібно чимось займатися, а ще потрібно написати твір а у тебе в голові в думках тільки «Цвет настроения синий, в нутрі мартіні а в руках бікіні» і ти сидиш і думаєш яка це «жопа» коли в тебе ЗНО а ти о мартіні думаєш.

А ще я вам хочу написати яке у нас міністерство освіти, вони Дибіли! Тому що ми зараз сидим 4 год. а потім коли будемо поступать кудись треба буде теж сидіти посиділиби вони!

А ще я вам хочу розповісти трохи про себе читайте: Я жила довгий час в …… цій залупенівці а потім познайомилася з хлопцем своїм і переїхала в місто Д…

Це чудове місто! я в нього закохалася мені там подобається! А ще я літом їду на море працювати і відпочивати.

Більше мені нічого вам розповісти всім допобаченя. Я думаю що ви прочитали мій твір хоч він і не в тему але я старалася. Виконуючи важкі завдання.

Мене звати Катюшка(я люблю коли мене так називають), я старалася писати для вас у мене аж рука відвалюється. Всім пока!».

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Сподіваємось, ви отримали справжнє задоволення і чудовий настрій у подарунок. Тож не дивімося на задній план і накладаємо максимум зусиль =)

Кремзель Дарія Андріївна