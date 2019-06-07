«Над прірвою у рожі», або найсмачніші перли із ЗНО-2019
Початок зовнішнього незалежного оцінювання – це завжди велетенський віз переживань, інтуїтивного осяяння, молитв на кшталт: «Нехай буде ось цей варіант» і, звичайно ж, витягнутий із закутків пам’яті ворох потрібної інформації. Чи не зовсім потрібної.
Не дивно, що у висловлюваннях – відкритому тестовому завданні з української мови та літератури – часом Наталка Полтавка зустрічається з Енеєм, а вірш Шевченка «Садок вишневий коло хати» раптово перетворюється на «Хрущ під вишнею». Цьогоріч також не обійшлося без смачної колекції перлів, тож всідайтесь зручніше і готуйтесь реготати до сліз.
Авторську орфографію та пунктуацію збережено.
Перли із ЗНО-2019
♦ На своєму шляху я зустрічаю безліч спокус, такі як друзі та інтернет.
♦ У творі “Кайдашева сім’я” П. Куліша свекруха так і померла з поганими словами на плечах.
♦ Головний герой роману “Місто” із звичайним ім’ям Степан і шаленою жагою до слави…
♦ Підтримка близьких допомогла достигнути мети.
♦ Треба йти до своєї мрії поступово. Як більшість літературних письменників, які пишуть: твори, романи, прозу.
♦ Мені 17 років, і я не боюся їздити на машині по місту. Поліція не чекає, що є така нагла людина, як я.
♦ Якщо ти задався метою добитися мрію…
♦ Цьому стане приклад фільм Робінзона Крузера який не втратив мрію повернутися до дому.
♦ Можна згадати історію з твору Довженка “Три зозулі з поколоном”, де дівчина усе життя була закохана у заміжнього чоловіка.
♦ Мене надихає підтримка мого кота.
♦ Треба накласти максимум зусиль…
♦ На мою думку приходить приклад.
♦ Хочу охопити літературу в цілому, щоб сказати вам приклад.
♦ Якщо немає мрії, для чого тобі пити, їсти, чистити зуби?
♦ …вступити до університету вищої освіти.
♦ Полягатись на свої сили…
♦ Треба йти вперед, не дивлячись на задній план.
♦ Заздра існувала і завжди буде існувати.
♦ Почало все отримуватись.
♦ Не прагнеться до мрії.
♦ Вона завжди мріяла, та ще так, по-багатому.
♦ Якщо покопатися в моїй голові, то можна зустріти одну маленьку думку.
♦ У тебе є ти, і разом ви зможете досягти все.
♦ Але дійшовши до одинадцятого класу, я розклав усе по підвіконням і зрозумів…
♦ Не треба слухати оточуювальців.
Трохи гендерної тематики:
♦ Чоловік — причина зневіри, а жінка — жертва.
Страшна доля спіткала фразеологізм “опускати руки”, варіацій багато:
♦ Він не вішав руки.
♦ Вони не опускаючи руки, стояли на ногах.
♦ …не опускати плечі…
♦ Не опускати руки і ноги.
♦ Маргарита опустила руки, лягла під потяг, але з цього нічого доброго не вийшло.
Дісталося навіть українським письменникам та їхнім творам:
♦ Великий приклад є Леся Українка, яка попри хворобу, не припинила працю над коханою роботою.
♦ Леся Українка вірила в себе дивившись просто вікно на цвітущі дерева.
♦ Поетеса не могла передвигати пальчики і щоб не плакать сміялась.
♦ На шляху Ліни Костенко вічна перешкода — туберкульоз кісток.
♦ Шевченко у творі “Слово про похід Ігорів” писав про героїзм 300 спартанців.
♦ Герой твору “Місто” Микола Хвильовий…
♦ Степан Радченко побував на літературній вечері і захотів написати вірш.
♦ Поряд з Марусею Чурай був Іван Сірко, який по-справжньому її кохав.
♦ Прикладом з художньої літератури є “Маленький принц”, автор якого Том Сойєр.
♦ “Над прірвою у рожі” Селенджа…
Відомим людям теж непереливки:
♦ Не багато думаючи Арнольд Шварцнегер втік з армії і виграв змагання, але військова міліція його заарештувала.
♦ Барак Обама провів половину свого життя в хатинці-мазанці без вікон або дверей.
♦ Прикладом з життя є Ринат Ахметов — мільярдер України. Він починав з періжків.
Ще не нареготались? А згадаймо минулорічні польоти фантазії, щоб закріпити результат =)
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Перли із ЗНО-2018
• Прикладом може слугувати поема Т.Шевченка «Катерина», яка завагітніла без підтримки батьків.
• Продавець побіг за Майком, а Майк забіг в тупік і зрозумів, що влип по самі помідори.
• Яскравим прикладом з літератури є Колобок – головний герой однойменної казки, який втік від діда, баби та інших мешканців лісу, бо повірив у власні сили, і через це його з‘їла лиcá.
• Якби дід розраховував на власні сили, не вирвав би ріпку, а так йому вся родина помагала.
• У вірші І.Нечуя-Левицького «Енеїда», незважаючи на антагоніста Юнону, Еней добився до свого.
• Коханки допомагали Степану Радченку розпізнати його велике призначення.
• Після скасування кріпацтва Шевченко воював на Кавказі, про що написав у поемі «Кавказ», яку присвятив своєму другові Прометею.
• Щоб бути успішною людиною, я не тільки вчуся на власних помилках, а ще й постійно повторюю вивчене.
• На мою думку, головне – це віра в себе: от сиджу я на ЗНО, нічого не знаю, – і де ті друзі? Але навіщо мені їхня підтримка, якщо вони знають не більше, ніж я.
• Найкращими аргументами до ції тези є приклади, і перший з них – я.
Оля Лаба доповнює «перлами» з перевірки власного висловлення у Львові:
• Катерина кинула дитину під поїзд, що їхав на Москву, а сама втопитилася в криниці.
• Мартин Боруля хотів отримати землю від свого нащадка.
• Коли Шевченко був на засланні, до нього писали Іван Франко та Леся Українка, підтримували його.
• «Хіба ревуть воли, як вітер стогне?»
• Степан Радченко – прибулець зі села.
• Степан Радченко не зміг покорити столицю Київ, але я вірю, що він залишиться у наших серцях.
• Головний герой Чіпка, втративши віру в добро і в самого себе, заручився підтримкою розбійників та віднайшов себе у злочинстві.
• Мати хоче видати заміж дочку Наталку Полтавку не з власної волі.
• Боротьбу з фашистами під час ІІ Світової війни пропагував Т.Шевченко у «Гайдамаках».
• Сама віра людей в когось мотивує людину до великих вчинків та не дає їй думати, що вона нездара.
• Матуся Чурай щиро кохала Петра, але той залишив іі наодинці з хворою мамою.
• Прикладом з твору є Маруся з однойменної повісті «Маруся Чурай», коли її підтримувало усе село.
• Прикладом з твору є герой повісті «Мартин Боруля», цей герой доказував своїй сім`ї, що українська мова-це не пусті слова, а наша любима квітуча країна зі своєю пестливою мовою.
• Прикладом з літератури є вірш Івана Франка «Мойсей», завдяки допомозі друзів він довів людей до найкращого життя.
Ольга Несенюк доповнює із цьогорічного:
• Єврейці зневірилися у своєму пророці, а потім він і сам це зробив.
• Кожна людина ділиться на два типи людей.
• Цей висновок розгортає моє уявлення.
• Промочила очі цілющою водою.
• Яков Дебельман (замість Яків де Бальмен).
• Вірш “Хрущ під вишнею”.
• Добився сам – добий і другого.
І на десерт:
«Виконуючи завдання треба розраховувати тільки на себе, тому що не завжди поряд будуть люди які можуть допомогти. Але не завжди поряд будуть друзі і знайомі які з радістью тобі допоможуть. Ось здаючи ЗНО тобі ніхто не допоможе ти повинен сам сидіти і думати як тобі висидіти 4 години! А особливо коли тобі нафіг не потрібно це ЗНО і ти написав все за 15 хв. тобі потрібно чимось займатися, а ще потрібно написати твір а у тебе в голові в думках тільки «Цвет настроения синий, в нутрі мартіні а в руках бікіні» і ти сидиш і думаєш яка це «жопа» коли в тебе ЗНО а ти о мартіні думаєш.
А ще я вам хочу написати яке у нас міністерство освіти, вони Дибіли! Тому що ми зараз сидим 4 год. а потім коли будемо поступать кудись треба буде теж сидіти посиділиби вони!
А ще я вам хочу розповісти трохи про себе читайте: Я жила довгий час в …… цій залупенівці а потім познайомилася з хлопцем своїм і переїхала в місто Д…
Це чудове місто! я в нього закохалася мені там подобається! А ще я літом їду на море працювати і відпочивати.
Більше мені нічого вам розповісти всім допобаченя. Я думаю що ви прочитали мій твір хоч він і не в тему але я старалася. Виконуючи важкі завдання.
Мене звати Катюшка(я люблю коли мене так називають), я старалася писати для вас у мене аж рука відвалюється. Всім пока!».
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Сподіваємось, ви отримали справжнє задоволення і чудовий настрій у подарунок. Тож не дивімося на задній план і накладаємо максимум зусиль =)