Будівництва не буде: виконком скасував усі рішення щодо об’єкту в парку ім. Т. Шевченка

Виконавчий комітет Тернопільської міської ради, враховуючи результати громадського обговорення, скасував усі рішення, які стосувалися облаштування зони на набережній тернопільського ставу (від ФЗТ «Динамо» в сторону заводу «Опілля»). Зокрема, мова ідеться про втрату чинності документів про визначення переможця конкурсу із облаштування такого об’єкту.

Як зазначив міський голова Тернополя Сергій Надал, за результатами 30-денного електронного опитування щодо облаштування даного комплексу в парку ім. Т. Шевченка, більшість тернополян, які голосували, виступили проти будівництва.

«Люди, які брали участь в опитуванні – це небайдужі тернополяни і вони проголосували проти будівництва, значить їм це не потрібно. А ми повинні враховувати думку громади і приймати те рішення, яке хочуть жителі міста, – пояснив Сергій Надал. – І моя пропозиція – скасувати рішення виконкому, яке було прийняте раніше. Зараз ми говоримо про припинення дії інвестиційного договору та припинення будь-яких робіт в парку ім. Т. Шевченка. Якщо людям це буде потрібно, нехай вони ініціюють це ще раз». Сайт міської ради

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