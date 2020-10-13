14:30 | 13.10.2020
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Новини Тернополя 

Надземний міст у Тернополі  “Креатор-Буд”  уже обладнав ліфтами

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Пішохідний надземний міст, що з’єднує Варшавський мікрорайон та парк Національного відродження щодня набуває нових обрисів. Встановлюються нові деталі та елементи. Працівники компанії Креатор-Буд роблять усе для того, аби міст почав функціонувати згідно запланованих термінів. 

На сьогоднішній день: 

  • Змонтовано підйомні механізми ліфтів
  • Встановлено ліфтові кабіни
  • Ліфтове обладнання готується до випробувального запуску
  • Проводяться роботи із монтажу перил огорожі периметра  моста та сходових маршів
  • Виконуються підготовчі роботи з благоустрою території

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