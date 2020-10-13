Надземний міст у Тернополі  “Креатор-Буд”  уже обладнав ліфтами

Пішохідний надземний міст, що з’єднує Варшавський мікрорайон та парк Національного відродження щодня набуває нових обрисів. Встановлюються нові деталі та елементи. Працівники компанії Креатор-Буд роблять усе для того, аби міст почав функціонувати згідно запланованих термінів.

На сьогоднішній день:

Змонтовано підйомні механізми ліфтів

Встановлено ліфтові кабіни

Ліфтове обладнання готується до випробувального запуску

Проводяться роботи із монтажу перил огорожі периметра моста та сходових маршів

Виконуються підготовчі роботи з благоустрою території