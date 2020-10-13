Надземний міст у Тернополі “Креатор-Буд” уже обладнав ліфтами
Пішохідний надземний міст, що з’єднує Варшавський мікрорайон та парк Національного відродження щодня набуває нових обрисів. Встановлюються нові деталі та елементи. Працівники компанії Креатор-Буд роблять усе для того, аби міст почав функціонувати згідно запланованих термінів.
На сьогоднішній день:
- Змонтовано підйомні механізми ліфтів
- Встановлено ліфтові кабіни
- Ліфтове обладнання готується до випробувального запуску
- Проводяться роботи із монтажу перил огорожі периметра моста та сходових маршів
- Виконуються підготовчі роботи з благоустрою території