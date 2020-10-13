Володимир Плетюк: «Люди повинні відчути, що вони також чогось варті»

Децентралізація – ключовий елемент розвитку України.

У цьому впевнений міський голова Шумська Володимир Плетюк, який підтримує ідеї та ініціативи партії «Довіра».

– Я підтримую цих людей, бо вони стоять на захисті ідеї децентралізації і розвитку місцевого самоврядування. Адже саме це є рушійним каталізатором змін не лише у великих містах, але й у селищах. Це справді дає можливість громаді змінити життя на краще. Тепер доля людей залежить від власних, а не чужих рішень, – каже Володимир Плетюк. – Я дуже тішуся, що лідер «Довіри» Микола Люшняк працював на південних теренах області, адже саме він допоміг суттєво покращити життя місцевих мешканців. Більшість з них дуже добре про нього відгукуються і вдячні пану Миколі за його допомогу та ініціативність. Сподіваюся, що з його допомогою та підтримкою інших депутатів партії ми зможемо ефективно розвинути північну частину області.

Головним пріоритетом розвитку мають бути робочі місця

– Спільно з американським фондом ми неодноразово опитували місцевих мешканців. Відтак, найбільшою проблемою вони вважають стан доріг. Для людей це завжди було та залишається пріоритетом. Звичайно, розвиток місцевої інфраструктури важливий, проте я б не дивився лише на це. За освітою я інженер-будівельник автодоріг, тож з упевненістю можу сказати, що це не найважливіше, – зазначає Володимир Плетюк. – Думаю, що пріоритетом розвитку таки є збільшення кількості приватних робочих місць. Саме приватних, адже державних й зараз є вдосталь. Розвиток приватного сектору дозволить суттєво покращити стан місцевої економіки та дасть поштовх до змін в інших секторах розвитку краю, у тому числі в інфраструктурному.

Людям потрібен не інвестор, а ініціатива

– У першу чергу, люди повинні відчути, що вони також чогось варті. Їдучи селами, я часто чую, як люди кажуть, що їм потрібен інвестор. На це завжди відповідаю, що ініціатива та бажання щось змінити їм необхідні набагато більше, адже саме це має йти від людей. Інвестор не буде жити в маленькому населеному пункті, він шукатиме людину, яка на місці могла б керувати усіма процесами, – зазначає Володимир Плетюк. – Люди думають, що інвестор самотужки змінить на краще їхнє життя та запросить на роботу усіх місцевих. Ні, це так не працює. Потрібно самим сприяти змінам на краще, адже саме мешканці як ніхто знають, що та як потрібно міняти в їхньому населеному пункті. Людям лишень потрібна допомога тих, хто вже посприяв змінам в інших громадах. Вважаю, що саме депутати партії «Довіра» допоможуть відшукати правильний шлях до відродження Тернопільщини.

Політик має бути чесним

– Партія «Довіра» підтримує децентралізаційні процеси та місцеве самоврядування, а для мене це завжди було дуже важливо. Ще однією перевагою цієї партії є те, що вона молода та ініціативна, не застрягла у політичному болоті та корупційних схемах, – каже Володимир Плетюк. – У першу чергу, політик місцевого рівня має бути чесним перед собою та головне – перед людьми. Адже важливо пам’ятати, що насамперед вони – люди, а не лишень виборці.

Реформу децентралізації зараз пригальмовують

– За останні 5 років відбулися колосальні зміни в місцевому самоврядуванні. І хто б що не казав, ці зміни є позитивними. Цього року децентралізаційна реформа завершується, що без сумніву, є плюсом. Однак величезним мінусом є питання фінансування інших напрямків, – каже Володимир Плетюк. – Найкращими для розвитку місцевого самоврядування я вважаю 2017 – 2018 роки адже тоді дійсно були перспективи розвитку і головне – можливості. На жаль, зараз на фінальному етапі більшість аспектів цієї реформи, окрім юридичного, пригальмовують. Можливо, до цього призвело нерозуміння процесів місцевого самоврядування, їх ігнорування або, ймовірно, навіть відкат до централізації влади.

Довідка: Плетюк Володимир Євгенович, 46 років. Міський голова Шумська. Освіта: інженер-будівельник, факультет «Будівництво автодоріг».