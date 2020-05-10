23:38 | 10.05.2020
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У Заліщиках згоріла квартира в багатоквартирному будинку. Рятувальники проводили евакуацію

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9 травня близько 23 години сталася пожежа в  квартирі в м. Заліщики. На місце події направлено рятувальників.

За інформацією Заліщицького РВ Управління ДСНС України У Тернопільській Області, завдяки оперативній та злагодженій роботі рятувальників   врятовано житлову квартиру на третьому поверсі загальною площею 55 м. кв. та евакуйовано 7 чоловік з них 3 дітей. Проте внаслідок пожежі знищено телевізор, газова плитка, кухонний гарнітур та речі домашнього вжитку.
Також пошкоджено одне пластикове вікно, облицювання стін на площі 4 м.кв. і речі домашнього вжитку.

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