Найкращі школи країни 2020: які результати навчальних закладів Тернопільщини

Опубліковано рейтинг шкіл України 2020 року.

Сайт Освіта.ua склав щорічний рейтинг найкращих закладів загальної середньої освіти України за підсумками проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року.

Заклади освіти ранжовано за рейтинговим балом, що розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів і з урахуванням загальної кількості тестів, складених випускниками кожної школи.

Четвертий рік незмінним лідером в Україні за результатами зовнішнього незалежного оцінювання випускників залишається Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка.

На другій сходинці, як і минулого року, опинився столичний ліцей «Інтелект».

Третю позицію цього року посів Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Що стосується навчальних закладів Тернопільщини, то у ТОП-200 шкіл України на 54 сходинці розмістилася Тернопільська Українська гімназія ім. І.Франка, на 103-ій — Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича, а на 106 — Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов. 149 позиція в рейтингу належить Заліщицькій державній гімназії, 191 — Бережанській ЗОШ І-ІІІ ст. №3.

