Тернопільщина увійшла в топ-5 областей за результатами ЗНО-2020

Окрім основного рейтингу шкіл України, на сайті опубліковано рейтинги шкіл областей України.

У якості вихідних даних для укладання рейтингу були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2020 році, йдеться на сайті «Освіта.ua».

Лідером рейтингу за результатами ЗНО серед областей стала Львівщина. Друге, третє та четверте місця посіли Сумська, Волинська та Тернопільська області відповідно. П’ята — Харківщина.

Області України у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих випускниками шкіл кожної області у 2020 році.