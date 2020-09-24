Обвинувачений у вбивстві тату-майстрині з Тернополя і далі залишиться під вартою

У Тернопільському міськрайонному суді відбулося чергове засідання у справі вбивства відомої у Тернополі тату-майстрині Тетяни Підвашецьої. Головний підозрюваний – 26-річний Андрій Горбатюк, якого жінка знала особисто. Понад рік суд вивчає матеріали справи, допитує свідків. На останньому засіданні обвинувачений мав би сказати останнє слово, але…

Судове засідання відбулося згідно з усіма карантинними нормами. Були присутні адвокати, представники потерпілої сторони та прокурори. Сам обвинувачений, який перебуває у Чортківському СІЗО, брав участь у засіданні через онлайн зв’язок. Адвокати обвинуваченого знову просили своєму клієнту домашній арешт, але суд вирішив залишити Андрія Горбатюка під вартою. Через зміну прокурора, а також аби той зміг ознайомитися з матеріалами справи, судове засідання перенесли.

Нагадаємо, у квітні 2019 року у власному помешканні тіло вбитої знайшов чоловік, який робив ремонт у квартирі Тетяни. Кров на стінах, підлозі, ванній та навіть дверних ручках виявили правоохоронці. Судово-медична експертиза нарахувала на тілі близько 90 колото-ріжучих ран. Відтак дівчина померла від масивної втрати крові. Андрію Горбатюку інкримінують вбивство з особливою жорстокістю. Покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі від 15 років до довічного ув’язнення.

Допит свідків відбувався у закритому режимі. Відомо, що допитали чоловіка, який знайшов тіло, подругу вбитої та інших свідків. Мамі та бабусі Тетяни Підвашецької, а вони виступають як потерпіла сторона, надали слово раніше, оскільки жінки проживають за кордоном. Мама Тетяни просила винуватця в смерті її доньки засудити до довічного позбавлення волі та моральну компенсацію в розмірі 2 млн. гривень. Обвинувачений же не погоджується на таку компенсацію. Свою вину визнає частково, оскільки не пам’ятає, як це сталося. «Я отямився вже над тілом, не пам’ятаю, як це сталося. Жалію про вчинене», – говорив на одному з засідань Андрій Горбатюк.

Судові засідання у даній справі довгий час були відкритими, але ніхто зі знайомих та друзів Андрія Горбатюка на них не з’являвся. Матір Андрія поки не може відвідувати зали суду. З особистого розслідування нашому виданню стало відомо, що Андрій Горбатюк вів досить цікавий спосіб життя. Частенько гуляв на вулиці з ножем, а своїм друзям розповідав, що це на той випадок, якщо його захочуть забрати до психоневрологічної лікарні. Знайомі кажуть, те, як виглядав Андрій, оточуючих і справді лякало: розрізаний язик, намагнічені роги на лобі, довгі чорні нігті та чорне очне яблуко. Саме таку операцію Андрію провів Руслан Підвашецький (колишній чоловік убитої). Однак як людина Андрій був непоганий. Він добре знався на хімії та здоровому харчуванні, у свій час відвідував спортзал, писав вірші, читав реп. Усі його останні зміни у поведінці трапилися через вживання психотропних речовин. Через що молодий красивий юнак став на шлях потенційного вбивці, знайомі пояснити не можуть. Але за свої дії йому доведеться відповідати у будь-якому випадку…

Іванна Біла



