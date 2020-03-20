19:22 | 20.03.2020
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Народного депутата не пустили на засідання штабу протидії епідемії коронавірусу в Тернопільській області

Irena 5 Views Прокоментуй!

Народного депутата від Тернопільщини Івана Чайківського сьогодні не допустили до засідання штабу протидії епідемії коронавірусу в Тернопільській області. Про це політик написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

  • Україна зараз знаходиться в непростій ситуації протидії поширенню вірусу Covid-19. Впроваджено карантин, різні обмежувальні заходи, — пише Іван Чайківський. — Я, як народний депутат, відчуваючи відповідальність за життя та безпеку наших співгромадян, останній тиждень присвятив консультаціям та вивченню ситуації, який же реальний стан справ є в галузі медицини і який рівень готовності медичних закладів та персоналу до можливого напливу інфікованих хворих.

    Два останні дні разом з помічниками об’їхав ті лікарні, які в першу чергу будуть приймати удар хвороби, консультувався з лікарями і провідними спеціалістами.

    Розуміючи реальний стан справ як медицини, так і всієї області щодо організації відповідних заходів, відчував своїм обов’язком поділитися цією інформацією та своїми думками з членами штабу протидії епідемії коронавірусу в Тернопільській області.

    Але на засідання мене не було допущено, хоча того прямо вимагає Закон України “Про статус народного депутата України”.

    З першої хвилини новопризначений голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш попросив покинути приміщення під надуманою ним причиною: ніби то я можу нести інфекційну загрозу присутнім, бо на вірус Covid-19 захворів інший народний депутат.

    До речі, 2 години перед тим я мав робочу зустріч з паном Трушем та майбутніми його заступниками в його кабінеті і на той час до мене претензій щодо стану мого здоров’я не було.

    Хочу заявити публічно: з інфікованим депутатом Сергієм Шаховим я не контактував, за кордоном останні 3 місяці не перебував, в списку контактних з паном Шаховим осіб, складеного МОЗ, не перебуваю.

    Більше того, вчора мені було відмовлено в тестуванні на вірус Covid-19 в державній установі “Тернопільський обласний лабораторний центр” МОЗ України, який очолює Оксана Чайчук, яка була присутня на засіданні і яку обрали керівником меншого штабу, через відсутність у мене симптомів та через відсутність мого прямого контакту з паном Шаховим.

    Прикро, коли голова однієї з найбідніших областей відмовляється від допомоги народних депутатів в час епідемії.

    Думаю, що інтереси області та збереження життя людей перед загрозою вірусу мали би бути на першому місці, як того вимагав Президент, даючи посвідчення голови ОДА пану Трушу.

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