Народного депутата не пустили на засідання штабу протидії епідемії коронавірусу в Тернопільській області

й депутат, відчуваючи відповідальність за життя та безпеку наших співгромадян, останній тиждень присвятив консультаціям та вивченню ситуації, який же реальний стан справ є в галузі медицини і який рівень готовності медичних закладів та персоналу до можливого напливу інфікованих хворих.



