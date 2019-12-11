«Наш бюджет перетнув межу 103 мільйони, тобто, зріс у 34 рази!», — голова Байковецької ОТГ Анатолій Кулик

З початком децентралізації місцеве самоврядування стало найдієвішим інструментом розвитку України.

День місцевого самоврядування — це, безумовно, велике свято для всіх, хто працює в обласних, районних, міських селищних і сільських радах. Для всіх, хто працює для людей, хто є найближчим до людей, хто найбільше знає про їхні потреби і першим робить усе, аби вирішити їхні проблеми.

Як на мене, відзначення цього свята має два етапи: до і після 2015 року. Справа в тому, що мешканці наших сіл і їх самоврядні органи — сільські ради — відчули себе справжніми господарями на власній землі лише наприкінці 2015 року, коли об’єдналися у Байковецьку громаду. Саме тоді Верховна Рада прийняла доленосне для України рішення про реформу децентралізації.

Без перебільшення, з того часу громада почала розвиватися шаленими темпами. Наведу лише кілька прикладів. Бюджет семи сіл, які першими ввійшли до Байковецької громади, ледве сягав трьох мільйонів гривень. Так от: наш бюджет у 2018 році перетнув межу 103 мільйони, тобто, зріс у 34 рази! На початку цього року до нас приєдналися ще три села: Гаї-Шевченківські, Соборне і Чернелів-Руський. Бюджет громади, за підсумками 2019 року, — понад 137 мільйонів гривень. З нового року до громади долучаться ще три села: Ангелівка, Романівка і Ступки. Утім, процес доєднання триває.

Треба також зазначити, що наша громада, окрім фінансово-економічних, має можливість вирішувати соціальні проблеми людей. Байковецька сільська рада надає допомогу на лікування тяжкохворим людям, допомогу учасникам війни на сході України, ветеранам УПА, компенсує проїзд в маршрутних автобусах пільговим категоріям населення, постійно піклується про одиноких пенсіонерів, дітей та осіб з інвалідністю.

Усі добрі справи важко перелічити, але головне, що вони є. А ще важливо, що є змога їх реалізовувати. Також усвідомлюємо, що не все ще зроблено. Проблеми є, про них говорять люди. Але докладатимемо максимум зусиль, аби їх вирішувати. Бо це — наш обов’язок!

Отож, бажаю всім працівникам органів місцевого самоврядування миру, міцного здоров’я, щастя, добра, нових звершень. Нехай цей святковий день додасть впевненості у завтрашньому дні, надасть натхнення для подальшої праці на благо наших громад.

Хай береже Бог ваші родини та нашу Україну!

Анатолій КУЛИК,

голова Байковецької об’єднаної громади