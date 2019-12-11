Колекцію одягу дизайнера з Тернополя Катерини Тимочко вчора побачили у столиці Австрії
Вчора відбулася перша виставка бренду KATERYNA TYMOCHKO у Відні.
Про це Катерина Тимочко пише на своїй сторінці у Facebook:
- Вчора відбулася перша маленька виставка бренду KATERYNA TYMOCHKO у Відні. Колись я просто про це мріяла… а зараз так приємно, що знайшлися люди, які підтримали, допомогли і ми це зробили.
31-річна дизайнер одягу Катерина Тимочко – випускниця Хмельницького національного університету (факультету технології дизайну) – вкладає у свою професію не лише творчість, а й неабиякий хист менеджера.