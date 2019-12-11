16:31 | 11.12.2019
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Новини Тернополя 

Колекцію одягу дизайнера з Тернополя Катерини Тимочко вчора побачили у столиці Австрії

Irena 0 Views Прокоментуй!
Фото з допису Катерини Тимочко

Вчора відбулася перша виставка бренду KATERYNA TYMOCHKO у Відні.

Про це Катерина Тимочко пише на своїй сторінці у Facebook:

  • Вчора відбулася перша маленька виставка бренду KATERYNA TYMOCHKO у Відні. Колись я просто про це мріяла… а зараз так приємно, що знайшлися люди, які підтримали, допомогли і ми це зробили.

31-річна дизайнер одягу Катерина Тимочко – випускниця Хмельницького національного університету (факультету технології дизайну) – вкладає у свою професію не лише творчість, а й неабиякий хист менеджера. 

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