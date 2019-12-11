На Тернопільщині завершено призовну кампанію: понад 450 новобранців одягли однострої

Тернопільський обласний військовий комісаріат завершив призовну кампанію на строкову військову службу до лав Збройних Сил та інших військових формувань України.

Сьогодні, 11 грудня, з обласного збірного пункту облвійськкомату до Києва відправлено останніх десять призовників Тернопільщини, які служитимуть у Національній гвардії.

Як повідомив начальник відділу комплектування і призову – заступник військового комісара Тернопільського облвійськкомату підполковник Петро Сирко, строковики проходитимуть військову службу в різних регіонах України, за винятком району проведення операції Об’єднаних сил.

– Планове завдання, визначене Генеральним штабом ЗСУ, військкомати області виконали на 100 %. Призов організовано у відповідності до чинного законодавства України. Під час проведення осінньо-зимової кампанії впродовж жовтня – грудня на строкову військову службу були призвані громадяни України чоловічої статі 1992–1999 років народження, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років та старші особи, які не досягли 27-річного віку і котрі не мають права на відстрочку від призову на строкову військову службу, – зазначив підполковник Петро Сирко.

Загалом, з Тернопільської області на строкову військову службу було відправлено понад 450 мешканців краю: більш ніж 250 поповнили лави Збройних Сил України і майже 200 – служитимуть в інших військових формуваннях таких, як Національна гвардія, Державна прикордонна служба та Державна спеціальна служба транспорту.

Перед відправкою до війська всі призовники пройшли медичне обстеження, професійно-психологічний відбір та визнані призовними комісіями придатними до проходження строкової військової служби. Новобранці служитимуть щонайбільше півтора року, а ті, у кого є повна вища освіта, – рік.

Забезпечували призовну кампанію в регіоні Тернопільська обласна та 16 районних призовних комісії.