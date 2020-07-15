Науковець ТНТУ отримає стипендію Верховної Ради

Яснію Олегу Петровичу Oleg Yasniy — доктору технічних наук, професору кафедри математичних методів в інженерії Кафедра математичних методів в інженерії ТНТУ призначено стипендію Верховної Ради України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: “Прогнозування залишкового ресурсу важливих елементів конструкцій авіаційного і залізничного транспорту методами машинного навчання”.

Щиро вітаємо Олега Петровича Яснія, який своєю працею та науковими здобутками удостоєний парламентської стипендії! Бажаємо подальших успіхів!

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