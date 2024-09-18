Понад 140 млн грн акцизного податку отримали державний та місцеві бюджети Тернопільщини від платників краю

Протягом січня-серпня цього року від платників Тернопільщини до державного бюджету надійшло 67,9 млн грн акцизного податку з вироблених в Україні товарів.

Зокрема, найбільшу питому вагу становлять надходження з виробництва тютюнових виробів – 33,5 млн грн (49,3%), а також від виробництва пива – 17 млн грн (25%). Ще 14,1 млн грн (20,8%), бюджет отримав від виробництва горілчаної продукції, 2,7 млн грн (4%) – від сплати акцизного податку за переобладнання транспортних засобів, 400 тис. грн (0,6%) – від виробництва спирту та 200 тис. грн (0,3%) – від виробництва виноробної продукції.

Окрім цього, за січень-серпень місцеві бюджети області отримали 72,7 млн грн акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів. Так, від реалізації алкогольних напоїв надійшло 49,3 млн грн (67,8%), від продажу пива – 22,9 млн грн (31,5%) та 500 тис. грн (0,7%) – від продажу тютюнових виробів.