16:01 | 3.12.2019
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Новини Тернополя 

Навіщо голова Тернопільської ОДА Ігор Сопель їздив сьогодні у селище Великі Бірки, яке планує стати центром ОТГ?

Irena 4 Views Прокоментуй!

Голова Тернопільської облдержадміністрації Ігор Сопель відвідав сьогодні селище міського типу Великі Бірки Тернопільського району.

Робоча поїздка Ігоря СОПЕЛЯ у Великобірківську громаду розпочалась з відвідування навчальних закладів селища: НВК Великобірківської школи-гімназії ім. С. Балея, де навчаються 480 учнів; Великобірківської музичної школи яку відвідують 130 учнів; Великобірківський будинок творчості школяра у гуртках якого займаються 240 учнів. Керівники коротко ознайомили очільника області з роботою своїх навчальних закладів, іх матеріальною базою, розказали про досягнення учнів та педпраціників.

Голова ОДА цікавився також економічним потенціалом майбутньої громади і ознайомився з виробничою діяльністю сучасного ТОВ „Бондіолі і Павезі”.

Підбиваючи підсумки робочої поїздки, Ігор Сопель запевнив, що ніякого тиску з сторони ОДА на процес утворення ОТГ чинитися не буде, першочергово потрібно проводити активну роботу по розширенні та зміцненні економічного потенціалу майбутньої громади.

За повідомленням Великобірківського селищного голови Романа Мацелюха.

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