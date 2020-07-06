Навіть не дотримуються законодавства — аналіз прозорості комунальних підприємств у Тернополі та містах України

Впродовж року громадські організації аналізували комунальні підприємства у містах різних регіонів щодо їх прозорості та публічності. Для дослідження взяли комунальні підприємства Тернополя, Чернівців, Рівного, Кропивницького та Богуслава. Про результати роботи та висновки експертів – далі у статті.

Що показало дослідження?

У Кропивницькому над дослідженням прозорості комунальних підприємств працювали експерти із Асоціації політичних наук. Раніше Асоціація ініціювала прийняття рішення про оприлюднення інформації щодо всіх комунальних підприємств міста на офіційному сайті міської ради. За результатами дослідження найбільше балів із 60-ти балів набрали: «Аварійно-диспетчерська служба» – 42 бали, «Теплоенергетик»- 37 балів, «Електротранс» – 33 бали. Антирейтинг підприємств очолило КП “Школяр”, яке фактично не працює Раніше це був книжковий магазин.

У Богуславі офіційно є лише 3 комунальні підприємства, одне з яких “перебуває у стані ліквідації”. Монополіст Богуславводоканал отримав 11 балів із 60-ти можливих, а Богуславблагоустрій – лише 7 балів. Обидва підприємства зовсім не дотримуються прозорості у сфері кадрів та управлінні. Недостатньо висвітлена інформація щодо оренди та продажу майна, адже системою Prozorro.Продажі вони не підключені. Із фінансових індикаторів підприємства публічно оприлюднюють реєстри своїх боргових зобов’язань.

У Тернополі існує проблема з публікацією інформації, яку вимагає законодавство. Особливо це стосується інформації про процедуру та порядок формування тарифів на послуги які надає КП, переліку самих послуг які можна отримати в цьому підприємстві. Часто підприємства не висвітлюють інформацію про призначення керівника підприємства через конкурс та утворення наглядових рад, що діють на підприємстві. Є підприємства, які не публікують фінансові звіти в машиночитному форматі, не кажучи вже про їх публікацію в PDF форматі. Також Тернопільські підприємства упускають публікацію звітів керівника підприємства.

До топ-5 комунальних підприємств у Чернівцях потрапили Чернівцітеплокомуненерго, Центр стерилізації тварин, Чернівціводоканал, Газкомплектприлад та Чернівціспецкомунтранс. В комунальних підприємств Газкомплектприлад та Чернівціспецкомунтранс немає власних веб-сайтів, проте вони в більшій мірі за інші підприємства наповнюють свої сторінки на веб-сайті Чернівецької міської ради. Разом з тим, Центр стерилізації тварин також представлений в популярних соціальних мережах, а його представники регулярно реагують на повідомлення, які стосуються їхньої робити.

Характерною рисою у рейтингу складеному експертами Рівного, є те, що у лідерах переважно медичні заклади. Найбільше у місті недотримуються індикаторів щодо оприлюднення цілей та стану діяльності КП та звітування щодо використання коштів статутного капіталу. Найбільше – 35 балів – отримав Центр первинної-медико санітарної допомоги “Центральний”.



Що зробити для покращення?

У Тернополі потрібно створювати наглядові ради для кращої підзвітності підприємства, слідкувати аби на сайті підприємства оприлюднювався штатний розпис та розклад. Увагу слід звернути на те, що багато підприємств не оприлюднюють звіту про використання коштів статутного капіталу, а грошей із скарбниці міста на це йде чимало. Не завжди прозорою є процедура призначення керівника КП і його річного звіту та звіту наглядової ради.

Схожі рекомендації отримали комунальні підприємства Рівного. У Рівному часто “забувають” оприлюднювати цілі підприємства та стан їх досягнення, звітувати за використані кошти із статутного капіталу. Також необхідно проводити внутрішній та зовнішній аудит підприємства.

У Богуславі, через низькі оцінки підприємств щодо прозорості та підзвітності, порекомендували детально ознайомитися із філософією публічності комунального підприємства та індикаторами, які використовувалися при дослідженні.

Переглянути процедуру призначення керівника підприємства, щоб це було на конкурсних засадах рекомендують у Кропивницькому. Також для кращої роботи підприємствам потрібно ввести систему управління ризиками, оприлюднювати розмір винагороди керівника та створити наглядові ради.

Не працюють наглядові ради при комунальних підприємствах і у Чернівцях. Непрозорим залишається преміювання та оцінювання роботи керівників комунального підприємства. Крім цього, недопрацьовують підприємства при оприлюдненні своїх боргових зобов’язань та системи управління ризиками.

Міста різні – тенденції спільні

У ході дослідження вдалося визначити певні тенденції у роботі комунальних підприємств. Порівнюючи усі 5 міст (Тернопіль, Кропивницький, Рівне, Чернівці, Богуслав), найкраще у сфері прозорості комунальних підприємств працює Кропивницький: середній відсоток усіх КП міста – 37,66%. Є можливість звернутися до управлінців в електронній формі, переважно опубліковані штатний розпис, статут, фінансові плани та звіти. Рівне та Чернівці майже на одному рівні, адже вони мають середній рівень прозорості 31% і 20,42% відповідно. У Рівному здебільшого КП оприлюднюють цілі і статути, підключені до системи моніторингу закупівель DoZorro, але найгірше виконують індикатори публічності щодо створення наглядових рад і публікації цілей діяльності. Продаж та оренда майна КП в Чернівцях відбувається через систему ProZorro. Продажі і більша половина з них підключена до системи моніторингу закупівель DoZorro. Тернопіль має 23,8% зі 100%. Лише 10% прозорості набрав Богуслав.



Стаття підготовлена в рамках проєкту “Дослідження та адвокація прозорості та публічності комунальних підприємств”, який виконує Інститут висвітлення війни та миру (IWPR) за підтримки МЗС Королівства Норвегії та проекту “Центр громадського контролю “ДІЙ!” в Тернополі (ГО “Центр громадського моніторингу та аналітики”)