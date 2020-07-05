У Тернополі закривають дитячий садок: в одній групі виявили COVID-19 у дітей
РОБОТУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО САДОЧКА №6 ТИМЧАСОВО ПРИЗУПИНЯЮТЬ. Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.
🔹У 5 вихованців однієї групи Тернопільського садочка №6 лабораторно підтвердили коронавірус
🔹Аби не допустити поширення COVID-19 серед дітей та працівників, навчальний заклад закривають на 14-ти денний карантинний період ( самоізоляція контактних і медичне спостереження за ними)
🔹Коли відновлять роботу садочка №6 додатково повідомлять.