Не дам спекулювати на цій темі, – Сергій Зюбаненко про трагедію у відділку поліції
Сьогодні зранку у Тернопільському відділі поліції молодий працівник кримінальної служби двічі вистрілив у себе.
Наразі він перебуває у важкому стані в одній лікарень міста. Його оперують. В. о. начальника ГУПН у Тернопільській області Сергій Зюбаненко обіцяє, що ніхто замовчувати не буде.
- Зараз основне, це життя людини. За його життя борються лікарі. Ми надаємо максимальну допомогу, щоб врятувати життя. Не дам спекулювати на цій темі, бо це життя. Зараз цією справою займається ДБР. Моя задача, об’єктивно розібратися, що призвело до трагедії.