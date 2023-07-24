Не дам спекулювати на цій темі, – Сергій Зюбаненко про трагедію у відділку поліції

Сьогодні зранку у Тернопільському відділі поліції молодий працівник кримінальної служби двічі вистрілив у себе.

Наразі він перебуває у важкому стані в одній лікарень міста. Його оперують. В. о. начальника ГУПН у Тернопільській області Сергій Зюбаненко обіцяє, що ніхто замовчувати не буде.