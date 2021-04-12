02:30 | 13.04.2021
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Новини Тернополя 

Не поділили територію, – у Тернополі між молодиками сталася різанина

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У заподіянні проникаючих ножових поранень поліцейські підозрюють 26-річного тернополянина. 

Кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 ККУ слідчі Тернопільського районного управління поліції розпочали щодо 26-річного жителя обласного центру. Під час конфлікту зловмисник завдав два ножових поранення 24-річному тернополянину.

Повідомлення про пацієнта з проникаючими ножовими пораненнями надійшло до поліцейських від лікаря екстреної медичної допомоги. Травмованого молодого чоловіка було доправлено в обласну клінічну лікарню. Його реанімували.

У ході оперативних заходів співробітники карного розшуку встановили особу, причетну до протиправного, – 26-річного тернополянина у котрого вилучили знаряддя злочину – спортивний ніж, – повідомляють у поліції.

З’ясувалося, молоді люди перебували у різних компаніях. Нетверезі, вони не поділили території, що біля супермаркету на проспекті Злуки. Спочатку гамселили один одного руками, відтак 26-річний тернополянин вийняв з кишені ніж. Наслідки – очевидні: один – в реанімації, в іншого – проблеми із законом.

За хуліганські дії тернополянину загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

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