На Теребовлянщині у смітті потопає ботанічна пам’ятка природи (фото)

У селі Зеленче на Теребовлянщині первоцвіти ростуть по сусідству зі сміттям.

Про це повідомив у Facebook-спільноті Terebovlya.city Володимир Кобильняк.

“Ці квіти хотіли вирости на природі і милувати людське око, але їм не пощастило, їх дім загадили представники тваринного світу які свиней називають нечистими істотами, а себе ”людина розумна”… Фото зроблені в лісі села Зеленче на території ботанічної пам’ятки природи Зеленчанська ділянка”, – йдеться у дописі.

Довідково. Зеленчанська ділянка – ботанічна пам’ятка природи місцевого значення в Україні. Розташована на території Тернопільського району Тернопільської області, при північній околиці села Зеленче, в межах лісового урочища “Дача Теребовлянська”.

Площа – 4,6 га. Статус отриманий у 1990 році. Статус пам’ятки природи присвоєно для збереження частини лісового масиву з цінними насадженнями граба.