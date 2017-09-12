Не пропустіть найромантичніший концерт осені в Тернополі

3 жовтня до Тернопільського драматичного театру ім. Т. Шевченка завітає скрипаль Святослав Кондратів з власним ексклюзивним проектом «Світ очима скрипаля». Впродовж вечора маестро запропонує слухачам композиції, які він створює, надихаючись подорожами світом. Музичні відео, які знімає скрипаль, набирають сотні тисяч переглядів в інтернеті, тисячі вподобань, поширень та схвальних коментарів.

Святослав Кондратів — відомий український скрипаль, який працює в жанрі pop-violin, і саме у цьому жанрі його називають першою скрипкою України! Тернополяни вже мали можливість познайомитись з Маестро під час його виступу на честь Дня Тернополя. А тепер він завітає разом зі своєю командою, бендом, де кожен музикант доповнює один одного, а разом вони складають єдиний пазл музичної картини.

Скрипку вже давно називають Королевою музики, але переконатися в цьому тепер зможе кожен, хто завітає на цей найромантичніший вечір. Композиції, з яких складена програма концерту, не залишать байдужими нікого, бо в них буде все, і шалена експресія, і бурхливий драматизм, і п’янка лірика. Але не чекайте, що маестро вийде на сцену в смокінгу та метелику. Стиль Святослава Кондратіва – сучасність та максимальна зручність, тому і музика скрипаля така доступна і зрозуміла!

Тож, ви матимете чудову нагоду наживо відчути силу інструментальної музики, яка вже давно підкорює світові сцени.

Не пропустіть! 3 жовтня о 19:00 в Тернопільському драматичному театрі – стильний, сучасний та харизматичний Святослав Кондратів з проектом «Світ очима скрипаля»!

Квитки у касах Тернопільського драматичного театру ім.. Т.Г.Шевченко, ЦУМу б-р. Тараса Шевченка, 12, 1 поверх, “Konica”; ТЦ «Євроринок», вул.. Руська, 44, 2 поверх, 26 вітділ, скейт-шоп «Бумеранг»; ТЦ “Grand” пл. Героїв Євромайдану, 4, 3 поверх, турагенція “Всюди разом”, а також на сайті Concert.ua https://www.concert.ua/ua/eventpage/svjatoslav-klndrativ-ternopol