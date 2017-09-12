Значні суми та будматеріали щорічно виділяє на допомогу кар’єр на Монастирищині

Впродовж останніх декількох років кар’єр на Монастирищині, ПАТ «Коржівський спеціалізований гірничо-дробарний кар’єр», займається не лише видобування будівельного та декоративного каменю, а й благодійництвом.

Так, підприємство старається допомогти грошима чи будівельними матеріалами не лише районній та сільським радам, а й церквам, сім’ям, різним установам та комунальним підприємствам. Загалом протягом цього та попереднього років Коржівський кар’єр на соціальну допомогу виділив майже 400 тисяч гривень.

– Ми стараємось якомога частіше допомагати нашому району, селам на Монастирищині. Також допомагаємо церквам, передали понад 17 тисяч гривень на їхні потреби. Зокрема, кошти передали Парафії УАПЦ святого Онуфрія Великого в селі Рукомиш, Церкві святого Савелівна та Церкві святого отця Миколая у селі Ковалівка. Монастириській районній раді передали більше 43 тисяч гривень, а міській раді – майже 11. Ми розуміємо, що ці кошти підуть на добре діло і тому не шкодуємо, а навпаки хочемо внести свій вклад в покращення чи соціальної інфраструктури, чи якості доріг, – пояснює директор Коржівського кар’єру Орест Крушельницький.

До речі, про дороги: Коржівський кар’єр соціальну допомогу в розмірі понад 32 тисяч передав і Бучацькому райавтодору. Підгаєцький райавтодор отримав подібну допомогу в розмірі майже 5 тисяч.

Також нещодавно Коржівський кар’єр виділив 500 тонн щебеню для автобусних зупинок та додаткових автостоянок, які облаштували на фестивалі «Дзвони Лемківщини».