Неподалік кафе у смт Дружба Теребовлянського району знайшли боєприпаси

23 січня групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Тернопільській області вилучено та знешкоджено 7 боєприпасів, часів Другої світової війни: 6 артилерійських снарядів, калібром 88 мм, виявлених у лісовому масиві, поблизу селищі Дружба Теребовлянського району, неподалік кафе «Лісова пісня» та 1 артснаряд, калібром 152 мм, виявлений на приватній земельній ділянці, поблизу с. Осівці Бучацького району.

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