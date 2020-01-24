Водоканал на Тернопільщині поповнився новою технікою (Фото)

Чортківський водоканал поповнився новою технікою

Протягом п’яти років міська влада Чорткова поступово замінює стару комунальну техніку на нову – більш ефективну та багатофункціональну. Нова техніка дає можливість комунальним службам міста виконувати роботу значно швидше й дешевше.

Для якісної та оперативної ліквідації проривів, заміни водопровідних труб, обстеження мереж міста працівникам «Чортківського ВУВКГ» теж необхідна сучасна техніка. З цією метою для чортківського водоканалу через систему закупівель «Prozorro» придбали чергову одиницю техніки – турецький екскаватор-навантажувач JCB 3CX SM 4T вартістю 1 275 999 грн.

Кузов і комплектуючі екскаватора виготовлені з надміцної сталі, що дозволяє витримувати високі стресові робочі навантаження. Дана модель може переробляти будь-який тип ґрунту, не зважаючи на пісок, камені чи щебінь. Екскаватор обладнаний економним дизельним двигуном з високою продуктивністю. Завдяки високій здатності маневрування JCB 3CX впевнено працює на важкодоступних ділянках з обмеженим простором.