Тернопільська бібліотека запрошує молодих батьків із дітьми 2-4 та 4-6 років на родинні заняття з казкотерапії

Тернопільська обласна біблiотека для молоді запрошує молодих батьків із дітьми 2-4 та 4-6 років на родинні заняття з казкотерапії.

Під час занять за допомогою казок, вправ та ігор діти розвивають активну пізнавальну діяльність, мислення, мовлення, уяву, увагу, пам’ять, дрібну моторику, комунікативні навички.

Заняття проводить психолог Світлана Порплиця.

Дні занять:

для дітей 2-4 роки – щочетверга об 11.00

для дітей 4-6 років – щовівторка о 16.00

Заняття відбуваються в Мультимедійній кімнаті «Smart Kid» (2-й поверх)

Умова для участі у безкоштовних заняттях – наявність читацького квитка на 2020 рік.