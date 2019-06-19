Неподалік Тернополя стартували астрономічні вечори

Нещодавно у Лозівській Астрономічній Обсерваторії (ЛАО) було велелюдно. Веселим сміхом, вигуками здивування та драйвовою атмосферою розпочалися “Астрономічні вечори” (ЛАО). Це цикл астрономічних заходів, метою яких є популяризація астрономії серед населення, астропросвіта та здобуття практичного досвіду зацікавленими цією наукою дітьми та молоддю. “Астрономічні вечори” (ЛАО) передбачають проведення астролекторіїв, тротуарних спостережень, виїзних астрономічних заходів тощо.

Того вечора до Лозівської Астрономічної Обсерваторії завітали вчителі фізики та астрономії Борщівської ОТГ. У рамках астрофізичного виїзного семінару-практикуму “Формування духовно-моральних цінностей, предметних компетентностей в контексті сучасного змісту фізичної та астрономічної освіти” педагоги мали змогу поспілкуватися з вчителями Лозівської школи, учасниками клубу любителів астрономії “ТерАстро”, перейняти їх досвід та поділитися власним.

Відкрили “Астрономічні вечори” (ЛАО) лекторієм, тротуаркою та екскурсією Лозівською обсерваторією. Директор “НВК “Лозівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – ДНЗ” Анна Чаповська привітала присутніх і зазначила, що Лозівська опорна школа – це центр освітніх змін. Розвиток астрономічної науки, інтерес до якої продовж останніх років пожвавився, потребує не лише теоретичної бази, але й сучасної практичної платформи, на якій отримані знання могли б реалізовуватися. Саме таке стимулювання освітніх програм сприятиме формуванню передумов для зростання покоління майбутніх науковців. У Лозівської школи для цього є необхідний потенціал, адже саме цей освітній заклад має досвід проведення астрозаходів, фізичний кабінет та комп’ютерний клас гарно укомплектовані. Під чуйним керівництвом вчителя фізики та астрономії Михайла Шемелі діє астрономічний гурток. Михайло Андрійович розповів педагогам Борщівської ОТГ про діяльність факультативу, підготовку школярів до змагань у місцевих та всеукраїнських оліпіадах з астрономії. Не стояло осторонь і питання співпраці з учасниками клубу любителів астрономії “ТерАстро”, оскільки астролюбителі також можуть допомогти дітям застосувати отримані знання на практиці, бо мають із цим справу чи нещодня.

Треба зазначити, що ЛАО дуже пощастило в тому сенсі, що якби обставини склалися інакше, її могло і не бути. Для того, аби ідея Михайла Шемелі щодо побудови обсерваторії втілилися у життя, долучилося чимало людей: голова Байковецької ОТГ Анатолій Кулик і вся громада, меценати, зокрема бізнесмен та учасник клубу любителів астрономії “ТерАстро” Сергій Вербицький, місцеві підприємці, небайдужі люди, іноземні інвестори, зокрема представники Агенства США з міжнародного розвитку за програмою ”Децентралізація приносить кращі результати та ефективність” (USAID DOBRE). Саме про основні аспекти децентралізації, одним із напрямів якої є покращення освітніх послуг, що передбачає й придбання обладнання для шкіл, розповів під час цього заходу заступник голови Байковецької ОТГ Віктор Пулька.

Астрономія, вважаю, – надзвичайна наука. Її теорія і практика, на мій погляд, за аналогією поезії Максима Рильського, уособлюють в собі категорії “корисне” і “красиве”. Саме із вивчення корисного (лекторій) і споглядання за прекрасним продовжили той чарівний вечір. Чудова погода сприяла тротуарці і Місяць люб’язно показував усім охочим свій термінатор – лінію розмежування його освітленої частини від неосвітленої. А коли стемніло, цей Принц зоряного неба ще й колоритно представив на огляд шановним гостям свої моря і кратери. Благо, технічна база у ЛАО, без перебільшення, найкраща на теренах нашого краю, тож телескопи, а це рефлектор Ньютона Sky-Watcher 1149EQ1 і катадіоптрик Celestron Advanced VX 9.25″ (235 мм), показали шикарну деталізовану картинку. “Місяць як на долоні”, – дивувалися відвідувачі. Згодом учасник клубу любителів астрономії “ТерАстро” та наш гуру тротуарки Юрій Стоянов показав ще й Юпітер зі супутниками Іо, Калісто, Європою і Ганімедом. Автор цього тексту розповіла про планетну астрозйомку і показала наочно, яким чином можна фотографувати через телескоп і які технічні аксесуари для цього потрібно мати.

Астролекторій “Візуальні спостереження зоряного неба” з наочною демонстрацією провів вчитель фізики та астрономії Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ст. №27 Богдан Плисюк. Дивовижно, скільки всього знає Богдан Васильович про зорі, назви і їх походження, Сонячну систему і Всесвіт.

Треба зазначити, що тротуарку відвідали не лише вчителі з Борщова, але й місцеві жителі, тернополяни, мешканці довколишніх сіл.

Присутні оглянули і головну красуню та астрономічну перлину Тернопільщини – будівлю обсерваторії. Під її куполом розташований 375-міліметровий рефлектор Ньютона з коректором поля на монтуванні “Білий лебідь” (WSF-240) тернопільського виробництва. Цей велетень – для фотографування і дослідження об’єктів глибокого космосу (діп-скай).

Тернопільський виробник астрономічного обладнання “Білий лебідь”, учасник клубу любителів астрономії “ТерАстро” та наш майстер діп-скаю Сергій Вербицький зібрав команду висококласних спеціалістів (Сергій Камінський, Сергій Степаненко та ін.) і працівників, які склали воєдине всі необхідні елементи конструкції телескопа, щоб усе працювало точно, як годинник. Сергій Вербицький розповів про технічні характеристики і віддалений доступ до телескопа з кабінета фізики.

Професійний фотограф і учасник клубу любителів астрономії “ТерАстро” Андрій Ревун не лише продемонстрував внутрішнє облаштування ЛАО, але й розповів про методику і послідовність процесів зйомки за допомогою телескопа необхідних, аби отримати гарне зображення галактики чи туманності. Це кропіткий процес, який потребує розуміння основ фотографування, поводження з оптикою та вправного володіння технікою, а також чудово дисциплінує, адже щоб керувати таким апаратом, треба бути терплячим і зосередженим. ЛАО вже має перші результати – світлини галактик М51 (NGC 5194) та її супутниці NGC 5195, і туманності “Кільце”, що також відома як NGC 6720 або М57.

Завершився цей астрономічний вечір на мажорній ноті, люди не хотіли розходитися, але давалася взнаки втома і була вже глибока ніч.

Сподіваюся, гості астрозаходу отримали лише позитивні враження і неодмінно ще відвідають ЛАО – астрономічну перлину Тернопільщини.