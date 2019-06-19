На Тернопільщині 15-річний водій, внаслідок нападу епілепсії, здійснив ДТП

Небезпечна подія сталась 17 червня близько 22.00 годин в с. Іванівка Теребовлянського району. Водій автомобіля «Peugeot», 15-річний житель м. Теребовля, внаслідок епілептичного нападу втратив керування автомобілем та допустив з’їзд у кювет. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, потерпілого з діагнозом «Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, тупа травма живота, множинні садна грудної клітки, забійні рани спини, лівого ліктьового суглоба» госпіталізовано в хірургічно-травматологічне відділення Теребовлянської ЦРЛ.

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