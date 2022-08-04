Лікування печії: основні методи та застосовувані препарати

Неприємне відчуття печії може виникати як короткочасне явище, так і стабільне за наявності різних захворювань. Раніше багато хто терпів це неприємне відчуття, а деякі справлялися з ним за допомогою соди. Сьогодні фармацевтична промисловість пропонує велику кількість медикаментів не тільки для позбавлення основного симптому, а й загалом лікування проблеми.

Печія проявляється тоді, коли шлунковий сік піднімає в стравохід, викликаючи відчуття печіння та скутості. Ефективні ліки від печії є абсорбуючими та швидкодіючими. Результат один – зниження рівня кислотності за рахунок впливу лікарських препаратів та створення комфортних умов для людини. Цей стан не потрібно терпіти, а необхідно слідкувати за собою. При неможливості прийняти ліки можна забезпечити профілактику лікувально-столовою водою.

Категорії препаратів

Серед основних категорій та груп медикаментів необхідно виділити такі рішення:

Антациди . З їх допомогою забезпечується нейтралізація шлункового соку, що впливає на роботу нижнього стравохідного сфінктера. Не рекомендується тривале використання, адже можуть виникнути побічні ефекти у вигляді порушення випорожнень та втрати апетиту; Альгінати . Препарати обволікають стінки шлунка, тим самим є бар’єром виділення шлункового соку. Головний плюс препаратів у тому, що вони не діють на систему травлення; Інгібітори . Ефект спостерігається як зниження рівня секреції шлункового соку. Після прийому препарату нормалізація настане на другу добу; Прокінетики . Препарати для лікування проблем із моторикою шлунка. Відмінне рішення і для ситуацій, коли є проблеми з проходом їжі в тонкий кишечник.

Печія може виникнути як одноразово, так і постійно. При постійному спостереженні симптому необхідно пройти діагностику та отримати відповідне лікування.

Симптоми печії

Лікарські препарати відповідної групи для лікування печії призначають за таких обставин:

з’являється відчуття печіння в роті;

у ротовій порожнині утворюється гіркота;

після їди з’являється відрижка;

постійні болі в грудях, які проявляються сильніше після прийому їжі.

Розвиток симптоматики є причиною звернутися до лікаря щодо проведення діагностичних заходів. Надалі потрібно здати відповідні аналізи. Причиною печії може бути як короткочасна подія у вигляді неконтрольованого прийому їжі, так і розвиток різних захворювань, включаючи гастрит, виразку шлунка, холецистит та багато іншого.