Невакцинованих вчителів у Тернополі зобов’яжуть щотижня здавати ПЛР-тест за свій рахунок

Обов’язкове тестування вчителів запровадять, якщо область перейде із «зеленої» у будь-яку іншу зону карантину.

У Тернополі невакциновані вчителі шкіл щотижня будуть змушені здавати ПЛР-тест, щоб мати можливість викладати у школі. Такі тести освітяни здаватимуть за особисті кошти.

Обов’язкове тестування вчителів запровадять, якщо область перейде із «зеленої» у будь-яку іншу зону карантину. Про це розповіла головна санітарна лікарка Тернопільщини Ольга Чайчук, пише «ZAXID.NET».

Зі слів Чайки, постійне ПЛР-тестування передбачене змінами до постанови Кабміну, прийнятими наприкінці липня 2021-го. Так, якщо у школі буде вакциновано менше 80% вчителів, то заклад змушений буде перейти на дистанційну форму навчання у випадку, якщо область буде у «жовтій», «помаранчевій» або «червоній» карантинній зоні. Якщо у закладі не буде 80% вакцинованих вчителів, то вони будуть змушені робити ПЛР-тестування, щоб довести, що не хворіють на коронавірус.

«Освітяни постануть перед вибором – або вчимося нормально, або школи йдуть на дистанційне навчання. Адже, згідно з постановою Кабінету Міністрів і ухвалених змін, якщо в обласних і міських школах не має 80% вакцинованих вчителів і якщо «зелена» зона – то вчимося, якщо «жовта» – то одразу впроваджується дистанційне навчання. Це також стосуватиметься і перших класів», – розповідає начальниця департаменту освіти Тернопільської ОДА Ольга Хома.

Наразі в області вакциновані більше 11 тисяч педагогічних працівників із 43 тисяч (26%). Чиновники очікують, що з початком навчального року вчителі активніше підуть вакцинуватися.