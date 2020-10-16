Незаконні будови на березі Тернопільського ставу можуть знести

Суд погодився із позицією прокуратури та призначив до розгляду справу щодо земельної ділянки у прибережній смузі Тернопільського ставу, – про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Постановою Західного апеляційного господарського суду скасовано ухвалу суду першої інстанції про повернення позову прокуратури, пред’явленого до Тернопільської міської ради та одного з приватних підприємств щодо земельної ділянки у прибережній смузі Тернопільського ставу.

Нагадаємо, прокуратура подала до суду відповідний позов ще у липні 2020 року.

Проте, ухвалою господарського суду Тернопільської області від 03.08.2020 повернуто позовну заяву заступника прокурора Тернопільської області в інтересах держави до Тернопільської міської ради та Обслуговуючого кооперативу «Вінд» про визнання незаконним рішення сесії Тернопільської міської ради від 02.02.2018 № 7/22/99 «Про надання земельної ділянки площею 0,406 га за адресою вул. Урожайна, 15 ОК «Вінд» (із змінами, внесеними рішенням сесії від 16.03.2018 № 7/23/162), визнання недійсним договору оренди землі від 30.05.2018, повернення земельної ділянки, скасування запису про державну реєстрацію права оренди земельної ділянки.

Тернопільська обласна прокуратура все ж таки домоглась слухання справи через апеляцію.

Після виготовлення апеляційною інстанцією повного тексту судового рішення справу буде направлено для продовження розгляду у господарському суді Тернопільської області.