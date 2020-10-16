У Заліщиках врятованих життів тепер буде більше

15 жовтня в КНП «Заліщицька центральна районна лікарня» встановлено кріогенний циліндр тип DPW 480/ 1.6 для забезпечення закладу киснем, який вміщує 3 куби рідкого кисню, що еквівалентно 50 балонам.

До цього часу лікарня забезпечувалася киснем, стандартними кисневими балонами, які доставлялися за кошти закладу з м. Чернівці, приблизно 1-2 рази на тиждень. Від початку епідемії коронавірусної інфекції гостро зросла потреба у використанні кисню для хворих з COVID – 19, що значно покращувало їх стан та протікання хвороби в цілому. Тому кисень доставлявся щоденно, а то і двічі на день, що вело за собою значні фінансові витрати.

Окрім того, використання кріоциліндрів – це перехід на прогресивну технологічну схему постачання медичного кисню, що в свою чергу попереджує виникнення аварійних ситуацій та нещасних випадків під час використання балонів з киснем, найбільшою загрозою якого є вибухонебезпечність та властивість потужного окислювача.

Адміністрація КНП « Заліщицька центральна районна лікарня» висловлює щиру вдячність керівництву Акціонерного Товариства «Львівський хімічний завод» за встановлення даного обладнання.

Таке нововведення буде не тільки безпечним, але і вигідним у плані економії.