Нічне прибирання Тернополя. Фото

Впродовж ночі 30 одиниць спеціальної техніки механізовано прибирали вулично-дорожню мережу, працювали також і технічні працівники, які вручну очищали окремі ділянки.

Автогрейдер ТзОВ «Авакс-Проф», зокрема, прогортав і підбивав снігові вали на вулицях: 15 Квітня, Протасевича, Довженка, Лесі Українки, Слівенській, Омеляна Польового, Степана Бандери та Руській.

5 одиниць спеціалізованого транспорту прогортали та підмітали широкі тротуари, бульвари та заїзні кишені до зупинок громадського транспорту на масивах «Сонячний» і «Східний», а також підчищали дороги після проходження великогабаритної техніки і автогрейдера.

На інших вулицях, закріплених за підрядною організацією «Авакс-Проф», піскорозкидувачі механізовано прогортали і посипали протиожеледною сумішшю проїжджі частини, а мала тротуарна техніка – тротуари і пішохідні зони.

На масиві «Дружба» вночі проводилося прогортання та посипання піскорозкидувачами проїзних частин, прогортання і підмітання тракторними щітками та відвалом широких пішохідних ділянок та посипання соляною сумішшю тротуарів.

У Кутківцях і Пронятин спецтехніка ТзОВ «Техно-Буд-Центр» механізовано прогортала і обробляла піщано-сольовою сумішшю проїзні частини та тротуари, а дорожні працівники розчищали зупинки громадського транспорту на вулицях Микулинецькій та Золотогірській. Прогорталися автогрейдерами також дороги на вул. Обїзній, вул. С. Будного, транспортні розв’язки на перетині вулиць Бережанська-Об’їзна та Микулинецька – Об’їзна.