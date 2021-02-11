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Новини Тернополя 

На Тернопільщині у сніговий замет потрапив рейсовий автобус з пасажирами (Фото)

Irena 0 Views Прокоментуй!

Рятувальники відбуксирували автобус зі снігового замету

11 лютого о 08:22 надійшло повідомлення, що на автодорозі біля села с. Ценів Тернопільського (колишнього Козівського) району потрапив у сніговий замет рейсовий автобус з пасажирами. На місце події спрямували чергову варту рятувальників 18-ої Державної пожежно-рятувальної частини

Рятувальники відтягнули автобус на дорогу і він продовжив рух за маршрутом. Черговий караул супроводжує автобус до виїзду на автодорогу Т-20-18

Для проведення аварійно-рятувальних робіт залучений один автомобіль та четверо рятувальників.

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