На Тернопільщині у сніговий замет потрапив рейсовий автобус з пасажирами (Фото)

11 лютого о 08:22 надійшло повідомлення, що на автодорозі біля села с. Ценів Тернопільського (колишнього Козівського) району потрапив у сніговий замет рейсовий автобус з пасажирами. На місце події спрямували чергову варту рятувальників 18-ої Державної пожежно-рятувальної частини

Рятувальники відтягнули автобус на дорогу і він продовжив рух за маршрутом. Черговий караул супроводжує автобус до виїзду на автодорогу Т-20-18

Для проведення аварійно-рятувальних робіт залучений один автомобіль та четверо рятувальників.