Сьогодні мікрорайони “Кутківці” та “Пронятин” без теплопостачання

У зв’язку з проведенням аварійно – відновлювальних робіт на газових мережах бригадою підприємства, яке здійснює обслуговування газових мереж, тимчасово припинене постачання газу до двох котелень КП «Тернопільміськтеплокомуненерго». Через це від 10.00 до 16.00 години сьогоднішнього дня, 11 лютого, буде припинене теплопостачання у мікрорайонах “Кутківці” та “Пронятин”. Про це повідомляє КП «Тернопільміськтеплокомуненерго».

Особливу увагу на дану інформацію просимо звернути жителів перелічених будинків:

вулиця Золотогірська, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 20, 24, 26

вулиця Бенцаля, 1, 2, 3, 4

ДС № 32, вулция Бригадна, 46