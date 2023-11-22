17:45 | 22.11.2023
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У Тернополі з’явиться мурал із зображенням Соломії Крушельницької

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У Тернополі у центральній частині міста з’явиться стінопис із зображенням української оперної співачки Соломії Крушельницької. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет міської ради, враховуючи звернення громадської організації.

Стінопис буде присвячений Соломії Крушельницькій, розміром 1 м на 3 м та прикрашатиме стіну будинку на вул. В’ячеслава Чорновола, 8. Малюватиме мурал харків’янка Юлія Данилова – учасниця другого заїзду резиденції-ретрит «Villa Salomea», який організовує ГО «Мистецький фестиваль «Ї».

Мета проєкту – створити безпечний простір для творчості в умовах війни, а також відновити мистецький дискурс про постать відомої оперної співачки Соломії Крушельницької.

Фінансування проєкту здійснюється зі Стабілізаційного фонду культури та освіти 2023 Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини та Goethe-Institut.

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