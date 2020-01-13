Обласні депутати підтримали звернення Володимира Голоднюка – батька Героя України Устима Голоднюка

Депутати підтримали звернення Володимира Голоднюка – батька Героя України Устима Голоднюка, у якому йдеться:

«Розробити, узгодити із правозахисною і професійною юридичною спільнотою зміни до законодавства, які дозволять заочне засудження, зокрема обміняних беркутівців у цьому ж судовому процесі, та прийняти їх.

Припинити переслідування бійців, волонтерів та патріотів України!

Дозволити нашим захисникам дати адекватну відповідь ворогу!

Повернути війська на ті позиції фронту, де агресія ворога не припинена!

Провадити проукраїнську та про європейську політику Української держави, за яку стояв Майдан, за яку полягла Небесна Сотня під час Революції Гідності, за яку гинуть Герої російсько-української війни!»

До звернення доєдналися ряд патріотичних громадських організацій.

Проголосували депутати і за запити своїх колег.