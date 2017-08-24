Незалежність очима тернополян: бліц-інтерв`ю з міським головою Сергієм Надалом

Напередодні “Погляд” поцікавився у Тернопільського міського голови Сергія Надала про знакові моменти за крайні 26 років, які вплинули на незалежність України.

– Сергію Віталійовичу, які думки хвилюють вас у переддень чергової річниці Незалежності України?

– День Незалежності України – найбільше свято для кожного українця. І зараз, як ніколи, розумію, що сьогодні продовжується боротьба за українську незалежність.

Пригадую слова Провідника Степана Бандери: «Якщо завтра на зміну большевизмові прийде інша форма російського імперіялізму, то він так само, насамперед, звернеться всіма своїми силами проти самостійности України, на її поневолення». Тому всі ми сьогодні маємо зосередитися на боротьбі проти новітнього російського агресора. У цій боротьбі перемога над ворогом – це не лише успіхи на фронті. Це створення вільного, демократичного громадянського суспільства з сильними громадами. Це розвиток української економіки з опорою на малий та середній бізнес. Це зміцнення українського війська. Такій новій Україні не буде страшний ні російський, ні будь-який інший поневолювач. Наше покоління зобов’язане збудувати таку Україну, щоб наші діти ніколи не бачили війни.

– Пригадуєте історичний 1991-ий рік?

– Це було свято для всієї родини. Батьки з самого дитинства мені розповідали про національно-визвольні змагання українського народу, про Українську повстанську армію. І я на той час дуже добре знав, що таке справжня Незалежність України, що вона коштувала українському народу і що ще буде коштувати.

Для мене 1991 рік – це рік відновлення Української Незалежності, боротьба за яку ще триває.

– Чим запам’ятався цей рік Незалежності?

– Процесом децентралізації влади. По-справжньому він лише почався, але й це дуже добре. Я переконаний, що без міцної Української самоврядності громад не можливий розвиток України.

У Середньовіччі понівечену чумою та війнами Європу врятувало Магдебурзьке право. Колишні господарі міст і селищ віддавали міста на самоуправління громаді, бо саме громада могла вирішити спільно такі проблеми, як пожежний захист, економічний розвиток, встановлення міських комунікацій, робота судів. Вірю, новітнє Магдебурзьке право відродить Україну.

Також не можу не згадати про війну на сході, де воюють найкращі сини та дочки України. Дуже добре розумію, щоб солдати спокійно захищали Батьківщину, то їм потрібний міцний тил. Тому мерія Тернополя робить все можливе, щоб забезпечити життя ветеранів, діючих бійців АТО та членів їх родин. Міська рада виділяє 15 000 грн. кожному контрактнику з Тернополя, який висловив бажання служити у війську, на 100% забезпечені соціальні права учасників АТО та членів їх родин.

Впевнений, що разом ми переможемо.

– Незалежний українець – це хто, як вважаєте?

– Відповім коротко: це той, хто чітко дотримується Другої заповіді українського націоналіста (з Декалогу): Не дозволиш нікому плямити слави, ні чести Твоєї Нації.

– Портрет сучасного українця – ваша версія?

– Вільна людина, яка знає свої права, користується всіма свободами та готова їх захищати зі зброєю в руках. Це довела Революція Гідності та війна на Донбасі. Але сучасний українець – це також той, хто знає і поважає свою історію, любить свою культуру, береже українські традиції та вірить у Бога.

– За нагоди що розповісте іноземцеві про Україну?

– У своїй роботі доводиться часто зустрічатися з іноземцями. Вони дізнаються, що Україна – це відкрита, демократична, європейська держава. Україна – це добрі, вільні та працьовиті люди. Україна – це держава з багатою історією, культурою, духовністю. Україна – це родючі ниви та безкрає небо. І українці щиро чекають в гості будь-якого іноземця, який приходить до нас з добрими намірами. І таких іноземців стає все більше.

Для позитивних змін незалежної України, я роблю все можливе, щоб тернополяни мали всі умови для комфортного проживання, праці та відпочинку. Щоб наші діти вчилися у сучасних дитячих садках, школах та ВУЗах. Щоб працюючі мали гідні зарплати, пенсіонери – соціальний захист. Щоб тернопільська громада була справжнім господарем у своєму місті. А український народ не на словах, а на ділі знав, що таке Свобода.

Квітослава Вінчук.