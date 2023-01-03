Обмеження у споживанні електроенергії до 5 кВт: що відомо

У “Тернопільобленерго” розповіли, що з 1 січня 2023 року дозволена потужність у договорі про розподіл електричної енергії – 5 кВТ. Це означає, що одночасно не можна споживати понад 5 кВТ електрики. Про це повідомив комерційний директор ВАТ “Тернопільобленерго” Сергій Оляніцький.

“Це відбувається згідно з рішенням Національної комісії, яка прийняла два роки тому таке рішення, що споживачі, які мали дозволену до використання потужність, менше ніж 5 кВТ, передбачено, що з 1 січня 2023 року всім споживачам, які не мали до цього 5 кВТ дозволеної потужності, то буде встановлено 5 кВТ. Тобто, які мали 10, 20, 30 кВТ вони всіх так і залишаються, але ті, хто мав менше, приблизно 120 тисяч абонентів таких, всім буде дозволено використовувати 5 кВТ, до того вони мали не більше 3 кВТ, а тепер встановили 5. Ми виконуємо рішення Національної комісії, яка регулює питання енергетики. Людина, яка користувалася, скільки вона використовувала, то вона і буде далі споживати, але якщо вона хоче збільшити своє споживання, то мережа дозволяє використовувати розподіл енергії не більше 5 кВТ одночасно для кожного споживача. Зараз ми повідомляємо, що всі споживачі можуть користуватись такою потужністю. 5 кВТ – це є достатньо, якщо врахувати, що у вас, наприклад, що газовий котел, який споживає електроенергію, то йому потрібно 0, 1 кВТ, а дають 5, хто хоче електроплитку включити, то вона має 2 кВТ. Якщо у квартирі включити всі прибори, вони можуть потягнути і 15 кВТ, але ніхто не вмикає все, що в нього є одночасно. Вся мережа розрахована на коефіцієнт одночасності, чим більше мешканців проживає в багатоквартирному будинку, тим менша для розрахунків загальна потужність йде на житловий будинок. Це інформаційне повідомлення для наших користувачів, що всі мають не більше 5 кВТ дозволенної для використання потужності. Якщо перевищити цю потужність, то в квартирі виб’є автомат і світло у квартирі, в якій перевищено споживання. Дивіться, якщо дозволена потужність 5 кВт, і її перевищення призвело до вимкнення автоматів, то їх потрібно ввімкнути (споживач може це зробити сам або викликати спеціалістів)”, – повідомив комерційний директор ВАТ “Тернопільобленерго” Сергій Оляніцький.

Про дозволену потужність за своєю адресою, кожен споживач може дізнатися у договорі із оператором.

У разі незгоди споживача із зазначеною величиною встановленої потужності, йому потрібно впродовж місяця подати письмові обґрунтування іншої величини потужності до ВАТ “Тернопільобленерго” (46007, вул. Енергетична 2, м. Тернопіль).