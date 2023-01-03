Вчинив смертельну ДТП у стані алкогольного сп’яніння – судять водія з Борщівщини

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Борщівщини, обвинуваченого у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель одного потерпілого та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень іншому (ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України).

Розслідуванням встановлено, що увечері 6 квітня 2022 року нетверезий водій, керуючи технічно справним мікроавтобусом «VOLKSWAGEN», зіткнувся з автомобілем «ВАЗ-21013» в селищі Мельниця-Подільська. Внаслідок аварії пасажир транспортного засобу «ВАЗ-21013» загинув на місці пригоди, а водія відвезли до лікарні із численними травмами, кваліфікованими як тяжкі тілесні ушкодження.

Розпочато судовий розгляд кримінального провадження у Борщівському районному суді.