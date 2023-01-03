Тернопільські тенісисти привезли срібло і дві бронзи зі змагань на Львівщині

Впродовж двох днів наприкінці грудня у селі Андріївка Золочівського району Львівської області тривав турнір з настільного тенісу серед юнаків та дівчат «Кубок Академії настільного тенісу Віктора Дідуха». Ці змагання уже стали традиційними і проводились у різних вікових групах як серед команд, так і в особистому заліку. Тернопілля на турнірі представляли вихованці обласної ДЮСШ (м. Тернопіль). «Уже вдруге наші учні хороші показують результати», – інформує сторінка школи у соцмережах.

За результатами двох ігрових днів вихованці школи посіли декілька призових місць. Так, тернопільські тенісисти здобули друге місце у командних змаганнях. А в особистому заліку наші спортсмени завоювали дві бронзи: третє місце посів Віталій Вівсяний серед юнаків, а Наталя Грицишин була третьою серед дівчат. Готував команду до змагань тренер-викладач Вонс В.О.