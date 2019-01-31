Завершився конкурс на кращий логотип Байковецької ОТГ — переміг львів’янин

Оргкомітет з проведення конкурсу на кращий логотип Байковецької об’єднаної територіальної громадизавершив свою роботу і назвав переможця. Ним став львів’янин Лук’ян Турецький. На думку членів оргкомітету, його ескіз краще від інших відобразив прагнення громади до розвитку, до пошуку позитивних і корисних змін.

Загалом у конкурсі взяли участь сім авторів, які представили більше десятка варіантів логотипу.

Але останнє слово за депутатами. Саме вони мають затвердити новий символ пізнаваності Байковецької громади. І тільки після цього він стане доступним для широкого використання у промоційних та інформаційних компаніях.

Поділіться:











загрузка...