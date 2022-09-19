У Тернополі провели акцію підтримки полонених

Акцію підтримки полонених захисників і захисниць провели у Тернополі 17 вересня. На Театральному майдані зібралися десятки людей, серед яких дівчата, дружини, матері, які уже 125 днів чекають з полону на своїх найрідніших – хлопців, чоловіків, синів та дочок.

Меседж, який передавали учасниці акції – “Це могла бути я, бо я – українка”. Підтримали ініціативу і діти, які тримали у руках світлину полоненої жінки з написом “ Це могла б бути моя мама, бо вона – українка”.

Також протягом акції можна було побачити фотовиставку близьких, які чекають полонених вдома. На кожній світлині написані слова, які люди хочуть сказати їм, проте не можуть зараз цього зробити.

Схожі заходи на підтримку полоненої військової медикині з Рівненщини Мар’яні Мамонової по всій Україні та закордоном.