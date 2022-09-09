“Очікуємо пік захворюваності на початок жовтня”: головна санітарна лікарка Тернопільщини про COVID-19

На Тернопільщині збільшується кількість хворих на COVID-19. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. За її словами, зараз в медичних закладах лікуються більше 200 людей.

У Тернопільській міській лікарні №1 на стаціонарі 21 людина з коронавірусом. Про це повідомила завідувачка інфекційного відділення Оксана Кадубець. Одна з пацієнток – переселенка з Херсонської області Лілія Сичова. Жінка вперше захворіла на COVID до цього двічі вакцинувалася. Лікується у медзакладі майже тиждень.

“Таблетки дали противірусні, крапельниці крапали, кроворозріджуючі уколи кололи, все давали. Вже краще, порівнюючи з тим, як було”, – розповіла Лілія Сичова.

На Тернопільщині збільшується кількість хворих на COVID-19. Суспільне Тернопіль

Ще одна пацієнтка лікарні – 72-річна тернополянка Лідія Михайлишин. Жінка хворіє вдруге.

“Вперше 17 листопада перенесла дуже тяжку форму: двостороннє запалення легень, 10 днів під киснем була. Дало багато ускладнень майже на всі органи: серце, легені, підшлункова, хребет. Два тижні пролікувалася, стало легше. Зараз знов – отримала два щеплення. Легша форма тепер, поступила другого числа і вже почуваюся здоровою, готуюся до виписки”.

Лідія Михайлишин хворіє вдруге. Суспільне Тернопіль

Оксана Кадубець каже, стан пацієнтів, які лікуються в цьому медзакладі, середньої важкості. За її словами, є четверо людей, які потребують кисневої підтримки.

“Важкість обумовлена серцево-судинними ураженнями, бо міокардія – орган, який має дуже багато рецепторів, чутливих до вірусу. Ураження респіраторні в основному це є назофарингіти, це є трохи трахеїти, тобто жаліються на закладеність носа, на виділення з носа, жаліються на сухий кашель. Лікування в нас йде згідно протоколів, хочу відмітити, що ми є забезпечені необхідними засобами для надання медичної допомоги, ми забезпечені препаратом, який має вже доведену противірусну ефективність, він показаний до 5-го дня хвороби. Це значно спрощує перебіг і складність протікання хвороби”.

У лікарні є пацієнти, які потребують кисневої підтримки. Суспільне Тернопіль

Сімейна лікарка Ірина Кузьменко щодня за допомогою швидких тестів приблизно у п’ятьох пацієнтів діагностує COVID-19.

“Переносять хворобу по-різному, є важчі перебіги, є легші”, – каже лікарка.

Ірина Кузьменко. Суспільне Тернопіль

Через воєнний стан у Тернополі немає пунктів вакцинації. Щеплюють людей у амбулаторіях. Тут свою третю дозу отримала тернополянка Антоніна Катола.

“Сьогодні саме рік, як я колола другу дозу. Перший раз колола Moderna, тепер Pfizer. Я працюю в школі вчителькою, але навіть, якби я не працювала, я напевно зробила би це”.

Антоніна Катола. Суспільне Тернопіль

Щотижня на Тернопільщині щеплюються майже 3 000 людей. Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. За її словами, вакцини Pfizer на Тернопільщині майже не залишилося, її мають привезти 11 вересня.

“У Тернополі більша кількість людей вакцинується. Але на сьогоднішній день ми в основному вакцинуємо CoronaVac та Johnson. Залучаються і внутрішньо переміщені особи. В основному люди потребують бустерної дози, хоч і проводимо вакцинацію Johnson. Це коли достатньо одного щеплення. Є молоді люди, ми працюємо з військкоматами, де йде призов, і стараємося запропонувати їм також вакцинацію від коронавірусу”.

До лабораторії обласного центру контролю та профілактики хвороб щодня надходять по 500 біоматеріалів для тестування на КОВІД-19, – розповіла завідувачка вірусологічної лабораторії Уляна Ільницька.

“Людина, яка привозить матеріал, залишається тут в цьому тамбурі. Лабораторія залишається за скляними дверима. Матеріал безпосередньо потрапляє через це віконце, тут проходить первинна обробка матеріалу. Працює лаборант лабораторії, яка штрихкодує зразки. У кабінеті розпочинається аналіз. За допомогою напівавтоматичної станції з матеріалів виділяють рибонуклеїнові кислоти. Кімната внесення РНК в реакційну суміш. Тут у нас знаходяться три бокси ультрафіолетові, за допомогою яких ми в стерильних умовах можемо вносити те виділене РНК в реакційну суміш. Розкапувати, заклеювати у планшетах, пробірках. За допомогою цих приладів відбувається останній етап аналізу на COVID-19”.

Оксана Чайчук. Суспільне Тернопіль

Головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук розповіла, що за минулу добу в області COVID-19 підтвердили в майже 300 людей. Лікарка каже – чекають на пік захворюваності.

“За 35 тиждень зареєстровано 1 308 випадків проти 1 195 випадків за попередній 34 тиждень. Ріст у 8,6%. Зростає також і денна кількість захворюваності середньодобова. Так, за попередній тиждень складала 187 випадків, за 34 тиждень – 170. Також зростає захворюваність серед дітей, медиків, освітян. У відповідності до цього аналізу, за нашими прогнозами, очікуємо пік захворюваності на початок жовтня”.

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