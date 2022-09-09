На Тернопільщині створено ландшафтний заказник “Лошнівська стінка”!

Рішення про оголошення нового об’єкта природно-заповідного фонду Тернопільська обласна рада ухвалила 26 серпня. Охоронний статус отримали майже 124 гектари прекрасного дикого лісу та долини річки Гнізна. Новостворений заказник “Лошнівська стінка” розташовується між селами Кровинка та Лошнів Теребовлянської громади. Це природний широколистяний лісовий масив, зовсім не рубаний, один з найцінніших лісів на Тернопільщині.

Саме в цьому лісі під час експедицій ми виявили тварин та рослини, які охороняються Червоною книгою України та міжнародними конвенціями: гніздівка звичайна, любка дволиста, підсніжник білосніжний, тхір лісовий, борсук звичайний, куниця лісова, сова довгохвоста.

Нагадуємо про крутезне відео ➡ https://cutt.ly/tCxHjcq з унікальними кадрами дикої природи Княжого лісу!