Очільник Тернопільщини відвіз захисникам автомобілі, амуніцію, харчі, питну воду і багато іншого

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко відвідав позиції захисників на Донецькому напрямку. Саме тут тримають позиції наші земляки та побратими з Тернопільщини.

Очільник області привіз нашим нескореним та невтомним захисникам автомобілі, які вже давно стали розхідним матеріалом на війні. А ще – Starlink, амуніцію, харчі, питну воду, речі особистої гігієни та різні смаколики.

Діти з Тернопільщини підготували та передали те, що найкраще підносить бойовий дух українських оборонців – малюнки та обереги. Саме такі речі знову нагадують заради чого всі ми боремося, мотивують і оберігають кожного солдата.

– Ми приїхали знову на східні рубежі рідної держави, щоб підтримати й висловити вдячність нашим Воїнам за їх невтомну щоденну працю, подвиг і звитягу. Шановні Захисники! Дякуємо вам за те, що є Україна! Найвищі нагороди та відзнаки Тернопільської обласної ради – для вас, наші Герої! Нехай вас всіх береже Господь, щоб живими й здоровими ви повернулися до своїх рідних, – сказав Михайло Головко. – Наші воїни мужньо і самовіддано женуть ворога з рідної землі. Ми ж намагаємося постійно підтримувати їх, реагуючи на потреби та запити. ЗСУ не втомлюються воювати, а ми не втомлюємося допомагати! Україна – понад усе! Перемоги нам всім! Слава Україні!