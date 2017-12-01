Офіційне повідомлення: у Зборівському районі в свиней виявили африканську чуму

Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області сьогодні на своєму офіційному сайті повідомило, що вчора, 30 листопада, 2017 року зареєстровано два випадки африканської чуми свиней серед відстріляних диких кабанів.

“Згідно зі звітом про результати дослідження патологічного (біологічного) матеріалу №001529п.м./17 від 30.11.2017 року Львівської регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини, методом ПЛР виявлено ДНК вірусу АЧС, — йдеться на сайті управління. — Матеріал був відправлений на дослідження з диких кабанів, які були відстріляні у мисливському господарстві ТзОВ «Оберіг» Зборівського р-ну, та в мисливських угіддях урочища с. Гарбузів, Зборівського району”.