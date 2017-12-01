Обережно: де в Тернополі можна впасти у відкритий люк?

Уже тривалий час на пішохідній доріжці неподалік перехрестя пр. С. Бандери – вул. Коновальця (між єдиною в Тернополі православною церквою московського патріархату та бізнес-центром) життю і здоров’ю перехожих загрожує пошкоджений каналізаційний люк. У темну пору доби відкрита каналізаційна шахта особливо.

“Ця небезпечна частина переходу Канада-Східний (біля церкви та бізнес-центру нікого не турбує? – пише в соцмережах тернополянка Lana Luna‎. – У вечірній час там запросто може опинитися людина, або навіть дитина, а там досить глибоко!!! Не огороджено!!!’ Хто відповідальний за такі речі?”.

На допис відреагував місцевий депутат Назар Зелінка, який повідомив, що вже повідомив відповідні служби Тернопільської міської ради. Депутат також підкреслив, що в таких випадках найкраще одразу телефонувати на гарячу лінію міської ради 1580 або 067 351 57 10.