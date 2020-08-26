Офіційні дані за 26 серпня: за добу на Тернопільщині ковід підтвердили у 184 людей
Станом на 26 серпня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 5100 випадках діагноз лабораторно підтверджений (4721 випадок – дорослі, 369 випадків – діти), з них 60 летальних та 1 летальний випадок мешканець Івано-Франківської області, який був госпіталізований у важкому стані в Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр. Видужало 2863 особи.
В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 3431, з яких 1730 досліджень на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 87 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1701 дослідження на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 111 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 1411 (679 одужало, 7 летальних, 725 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 286 (113 одужало, 4 летальних, 169 продовжують хворіти);
– Борщівський район –67 (27 одужало, 1 летальний , 39 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 226 (128 одужало, 2 летальних, 96 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 235 (100 одужало, 135 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 158 (65 одужало, 7 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 86 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 261 (151 одужало, 4 летальних, 106 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 68 (39 одужало, 29 продовжують хворіти);
– Козівський район – 139 (79 одужало, 1 летальний, 59 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 478 (440 одужало, 8 летальних, 30 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 160 (125 одужало, 35 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 301 (258 одужало, 6 летальних, 37 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 75 (37 одужало, 38 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 20 (9 одужало, 3 летальних, 8 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 141 (58 одужало, 83 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 426 (185 одужало, 4 летальних, 237 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 405 (157 одужало, 3 летальних , 245 продовжують хворіти);
– Шумський район – 243 (213 одужало, 10 летальних, 20 продовжують хворіти);
За попередню добу:
видужало 12 осіб;
проведено 894 досліджень методом ПЛР;
проведено 54 дослідження на наявність антитіл класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2 – у 7 осіб виявлено позитивний результат та 27 досліджень на наявність антитіл класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2 – у 2 осіб виявлено позитивний результат.
підтверджено 184 випадки зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (44 особи)
Бережанський район (18 осіб):
• м. Бережани –14
• с. Рекшин – 1
• с. Підвисоке – 1
• с. Куряни – 1
• с. Шибалин – 1
Борщівський район (8 осіб):
• м. Борщів – 1
• с. Куринці – 1
• с. Іванків – 2
• с. Стрілківці – 1
• с. Цигани – 1
• с. Більче-Золоте – 2
Бучацький район (28 осіб):
• м. Бучач – 6
• с. Сновидів – 1
• с. Трибухівці – 7
• с. Підлісся – 3
• с. Сороки – 2
• с. Петликівці – 3
• с. Новоставці – 1
• с. Переволока – 1
• с. Пилява – 2
• с. Звенигород – 1
• смт Золотий Потік – 1
Гусятинський район (21 особа):
• м. Копичинці – 2
• с. Увисла – 4
• м. Хоростків – 3
• с. Хлопівка – 3
• смт Гусятин – 2
• с. Сидорів – 1
• с. Вільхівчик – 1
• с. Карашинці – 1
• с. Оришківці – 3
• с. Старий Нижбірок – 1
Збаразький район (4 особи):
• смт Вишнівець – 1
• с. Чернихівці – 1
• с. Іванчани – 1
• с. Зарудечко – 1
Заліщицький район (10 осіб):
• м. Заліщики –5
• смт. Товсте – 2
• с. Нирків – 1
• с. Лисівці – 1
• с. Дзвиняч – 1
Козівський район (2 особи):
• смт Козова – 2
Кременецький район (3 особи):
• с. Богданівка– 1
• м. Кременець – 2
Лановецький район (2 особи):
• с. Оришківці – 1
• с. Пахиня – 1
Монастириський район (21 особа):
• сел. Коропець – 11
• м. Монастириська – 7
• с. Задарів – 2
• с. Низьколизи – 1
Підволочиський район (2 особи):
• м. Скалат – 1
• смт Підволочиськ – 1
Теребовлянський район (1 особа):
• с. Деренівка– 1
Тернопільський район (7 осіб):
• с. Петриків – 1
• с. Грабовець – 1
• с. Підгородне – 1
• с. Мар’янівка – 1
• с. Смиківці – 1
• с. Буцнів – 1
• с. Стегниківці – 1
Чортківський район (11 осіб):
• м. Чортків – 7
• с. Шманьківчики – 1
• с. Звиняч – 1
• с. Білобожниця – 2
Шумський район (2 особи):
• с. Бірки – 1
• с. Биківці – 1