Офіційні дані за 26 серпня: за добу на Тернопільщині ковід підтвердили у 184 людей

Станом на 26 серпня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 5100 випадках діагноз лабораторно підтверджений (4721 випадок – дорослі, 369 випадків – діти), з них 60 летальних та 1 летальний випадок мешканець Івано-Франківської області, який був госпіталізований у важкому стані в Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр. Видужало 2863 особи.

В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 3431, з яких 1730 досліджень на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 87 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1701 дослідження на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 111 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).

Загалом випадки підтверджено: – м. Тернопіль – 1411 (679 одужало, 7 летальних, 725 продовжують хворіти); – Бережанський район – 286 (113 одужало, 4 летальних, 169 продовжують хворіти); – Борщівський район –67 (27 одужало, 1 летальний , 39 продовжують хворіти); – Бучацький район – 226 (128 одужало, 2 летальних, 96 продовжують хворіти); – Гусятинський район – 235 (100 одужало, 135 продовжують хворіти); – Заліщицький район – 158 (65 одужало, 7 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 86 продовжують хворіти); – Збаразький район – 261 (151 одужало, 4 летальних, 106 продовжують хворіти); – Зборівський район – 68 (39 одужало, 29 продовжують хворіти); – Козівський район – 139 (79 одужало, 1 летальний, 59 продовжують хворіти); – Кременецький район – 478 (440 одужало, 8 летальних, 30 продовжують хворіти); – Лановецький район – 160 (125 одужало, 35 продовжують хворіти); – Монастириський район – 301 (258 одужало, 6 летальних, 37 продовжують хворіти); – Підволочиський район – 75 (37 одужало, 38 продовжують хворіти); – Підгаєцький район – 20 (9 одужало, 3 летальних, 8 продовжують хворіти); – Теребовлянський район – 141 (58 одужало, 83 продовжують хворіти); – Тернопільський район – 426 (185 одужало, 4 летальних, 237 продовжують хворіти); – Чортківський район – 405 (157 одужало, 3 летальних , 245 продовжують хворіти); – Шумський район – 243 (213 одужало, 10 летальних, 20 продовжують хворіти);

За попередню добу: видужало 12 осіб; проведено 894 досліджень методом ПЛР; проведено 54 дослідження на наявність антитіл класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2 – у 7 осіб виявлено позитивний результат та 27 досліджень на наявність антитіл класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2 – у 2 осіб виявлено позитивний результат. підтверджено 184 випадки зараження вірусом COVID-19.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (44 особи)

Бережанський район (18 осіб): • м. Бережани –14 • с. Рекшин – 1 • с. Підвисоке – 1 • с. Куряни – 1 • с. Шибалин – 1

Борщівський район (8 осіб): • м. Борщів – 1 • с. Куринці – 1 • с. Іванків – 2 • с. Стрілківці – 1 • с. Цигани – 1 • с. Більче-Золоте – 2

Бучацький район (28 осіб): • м. Бучач – 6 • с. Сновидів – 1 • с. Трибухівці – 7 • с. Підлісся – 3 • с. Сороки – 2 • с. Петликівці – 3 • с. Новоставці – 1 • с. Переволока – 1 • с. Пилява – 2 • с. Звенигород – 1 • смт Золотий Потік – 1

Гусятинський район (21 особа): • м. Копичинці – 2 • с. Увисла – 4 • м. Хоростків – 3 • с. Хлопівка – 3 • смт Гусятин – 2 • с. Сидорів – 1 • с. Вільхівчик – 1 • с. Карашинці – 1 • с. Оришківці – 3 • с. Старий Нижбірок – 1

Збаразький район (4 особи): • смт Вишнівець – 1 • с. Чернихівці – 1 • с. Іванчани – 1 • с. Зарудечко – 1

Заліщицький район (10 осіб): • м. Заліщики –5 • смт. Товсте – 2 • с. Нирків – 1 • с. Лисівці – 1 • с. Дзвиняч – 1

Козівський район (2 особи): • смт Козова – 2

Кременецький район (3 особи): • с. Богданівка– 1 • м. Кременець – 2

Лановецький район (2 особи): • с. Оришківці – 1 • с. Пахиня – 1

Монастириський район (21 особа): • сел. Коропець – 11 • м. Монастириська – 7 • с. Задарів – 2 • с. Низьколизи – 1

Підволочиський район (2 особи): • м. Скалат – 1 • смт Підволочиськ – 1

Теребовлянський район (1 особа): • с. Деренівка– 1

Тернопільський район (7 осіб): • с. Петриків – 1 • с. Грабовець – 1 • с. Підгородне – 1 • с. Мар’янівка – 1 • с. Смиківці – 1 • с. Буцнів – 1 • с. Стегниківці – 1

Чортківський район (11 осіб): • м. Чортків – 7 • с. Шманьківчики – 1 • с. Звиняч – 1 • с. Білобожниця – 2

Шумський район (2 особи): • с. Бірки – 1 • с. Биківці – 1