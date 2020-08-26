У Тернополі від ускладнень COVID-19 померла 29-річна жінка

26 серпня від ускладнень COVID-19 померла 29-річна мешканка Тернополя. Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Нагадаємо, станом на 26 серпня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 5100 випадках діагноз лабораторно підтверджений (4721 випадок – дорослі, 369 випадків – діти), з них 60 летальних та 1 летальний випадок мешканець Івано-Франківської області, який був госпіталізований у важкому стані в Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр. Видужало 2863 особи.

За попередню добу:

✅видужало 12 осіб;

✅проведено 894 досліджень методом ПЛР;

✅проведено 54 дослідження на наявність антитіл класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2 – у 7 осіб виявлено позитивний результат та 27 досліджень на наявність антитіл класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2 – у 2 осіб виявлено позитивний результат.

✅підтверджено 184 випадки зараження вірусом COVID-19.